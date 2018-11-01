Baygın halde bulunan ayı sağlığına kavuşturuldu

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, dere içerisinde bitkin halde bulunan ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkilileri tarafından kurtarıldı.

Kurucaşile İlçesine bağlı İlyasgeçidi köyünde vatandaşlar, tarafından dere kenarında bitkin halde bulunan ayı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkililerine haber verildi. Bartın'da görevli veteriner Tolga Kandıralı tarafından uyuşturucu iğneyle bayıltılan ayı, yapılan tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

3 yaşında ve dişi olduğu belirlenen ayının yediği bir şeyden zehirlendiğini düşündüklerini belirten Veteriner Hekim Tolga Kandıralı, 3 yaşlarındaki ayının derenin içerisinde neredeyse baygın halde bulunduğunu ve başarılı şekilde müdahalede bulunduklarını kaydetti.

İHA