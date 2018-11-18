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Bayrağı çamurun içinde bırakmadılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağışlar nedeniyle karaya oturan bir teknede çamur içinde kalan Türk bayrağı, Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timi tarafından çıkarıldı.

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Bayrağı çamurun içinde bırakmadılar
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağışlar nedeniyle karaya oturan bir teknede çamur içinde kalan Türk bayrağı, Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timi tarafından çıkarıldı.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü önünde bulunan dere ağzındaki bir teknenin su alarak karaya oturduğunu ve teknede asılı bulunan Türk bayrağının yağmurun neden olduğu selin getirdiği çamur ve çöp yığınları içerisinde kaldığını görenler, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

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VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

İhbar üzerine bölgeye DEGAK timi sevk edildi. Karaya oturan tekneye ulaşan ekiptekiler, denize girerek Türk bayrağını bulunduğu yerden aldı. Çevredekiler, ekiptekilere teşekkür etti. AA

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