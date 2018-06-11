Ulaşım bayram boyunca indirimli sınavlarda ise ücretsiz

İstanbul’da 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma araçları yüzde 50 indirimli olacak. 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak öğrenci ve görevliler de toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi haziran ayı toplantılarının ilk birleşiminde üniversite sınavları ve Ramazan Bayramı ile ilgili kararlar alındı. AKP ve CHP gruplarının oybirliği ile aldığı kararlara göre vatandaşların akraba, dost, mezarlık ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmesi, özel araçların oluşturacağı trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla, toplu taşıma araçları 15-16-17 Haziran tarihlerindeki Ramazan Bayramı boyunca yüzde 50 indirimli hizmet verecek. İndirim, İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Metro, Hafif Metro, Tramvay, Füniküler, Teleferik, Nostaljik Tramvay, Tünel'de geçerli olacak.

ÜNİVERSİTE SINAVINDA TOPLU TAŞIMÜ ÜCRETSİZ

30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrenci ve görevliler de toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak. Öğrenciler sınava giriş belgelerini, görevliler görevli belgelerini ibraz ederek toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek. Ücretsiz taşıma, sınav günlerinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan bütün toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.