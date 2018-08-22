Bayram günü facia: 2 çocuk boğuldu!

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesi kırsal Kabakdere ile Kalaycılar mahalleleri arasında bulunan yapay gölete giren 2 çocuk boğuldu. Su altına dalan ekipler iki çocuğunda cansız bedenini yaklaşık 1 saat süren çalışma ardından göletten çıkarttı. Olay yerine gelen çocukların aileleri sinir krizi geçirdi. Sinop'ta da denizde boğulma tehlikesi geçiren Kadir (18) ve Samet Karayel (17) kardeşler, dalgıçlar ve vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı. Hastanede tedaviye alınan Karayel kardeşlerin de sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

Bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 16 yaşındaki Eren Deniz ve 12 yaşındaki Hüseyin Bulut sıcak hava nedeniyle serinlemek için girdikleri yapay gölette iddiaya göre zemindeki balçığa saplanarak gözden kayboldu. Olayı gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri kaybolan çocukları arama çalışması başlattı. Su altına dalan ekipler iki çocuğunda cansız bedenini yaklaşık 1 saat süren çalışma ardından göletten çıkarttı. Olay yerine gelen çocukların aileleri sinir krizleri geçirirken, çocukların cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. BİR BOĞULMA TEHLİKESİ DE SİNOP’TA YAŞANMIŞTI Bugün öğle saatlerinde Sinop’ta serinlemek için denize giren ve denizde boğulma tehlikesi geçiren Kadir (18) ve Samet Karayel (17) kardeşler, dalgıçlar ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastanede tedaviye alınan Karayel kardeşlerin, sağlık durumları da ciddiyetini koruyor. DHA İLGİLİ HABER Boğulma tehlikesi geçiren kardeşlere sahil güvenlik yetişti!