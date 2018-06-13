Bayram havasına dikkat! Her yerde yağmur var… Meteoroloji’den hava durumu tahminleri

Bayram yaklaşırken bayram planlarını şekillendirenler hava durumu hakkında ayrıntıları ilgiyle takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Kayseri, Niğde, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Malatya, Elazığ, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Muş, Van, Hakkari, Adıyaman, Ş. Urfa, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Osmaniye, İskenderun, Erzin ve Dörtyol çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
TÜM BAYRAM YAĞMUR VAR
Bayram boyunca yağışların yerel olarak süreceğine dair tahminlerde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı hava dalgasının arefe gününden sonra tüm yurda yayılacağını gösteren 5 günlük hava tahmini yayınladı.