Bayram kaçışı başladı, işte trafikteki son durum!

Ramazan bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar nedeniyle belirli noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul’da trafik yoğunluğu başladı. Arife gününü de birleştirerek 4 günlük tatil yapmak isteyenler yola çıktı. Kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.50’de yoğunluk yüzde 62 seviyesinde.

İSTANBUL’DA SON DURUM

Akşam saatlerinde ise İstanbul trafiğinde dikkat çeken bir rahatlama gözlendi. Saat 21:30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 15’lere kadar geriledi.

KOCAELİ’DE BAYRAM TATİLCİLERİ YOLA ÇIKTI

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Ankara istikametine doğru yoğunluk nedeniyle ulaşım yavaşladı.

Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde ve tatil yerlerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu’nda yoğunluğa neden oldu. Akşam saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikametinde Körfez ile İzmit Bekirdere rampası arasında yoğunluk yaşandı. Yoğun trafik nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Trafik yoğunluğunun gece boyunca devam etmesi, yarın Arife günü ise Ankara istikametinde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Osmangazi Köprüsü ve Eskihisar ile Topçular arasında iskelelerinde ise herhangi bir yoğunluk oluşmadı. DHA