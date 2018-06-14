Bayram mesajları 2018: Cuma gününe özel anlam dolu ve resimli cuma ve bayram mesajları…

Ramazan-ı Şerif'in bitmesiyle birlikte Ramazan Bayramına kavuşmuş bulunuyoruz. Bu sene bayram mübarek olarak kabul edilen cuma gününe denk geliyor. Yani bir bayram cuması yaşayacağız. Bu iki değerli günü kutlamanın bir diğer yolu da mesajlar. Gidip göremediğiniz eş dost ve akrabalarınıza mesajlarınızla ulaşabilir iyi dileklerinizi iletebilirsiniz. İşte 14 Haziran 2018 günü Ramazan Bayramı mesajları... Cuma gününe özel bayram resimli Ramazan Bayramı mesajları...

Mübarek Ramazan Bayramı geldi. Bu yıl 14 Haziran’da kutlanan bayramda yakınlarınıza anlamlı bir bayram kutlaması yapmak istiyorsanız sizin için hazırladığımız bayram mesajlarına göz atmanızı tavsiye ederiz. 2018 Ramazan bayramı cuma gününe denk geliyor. Hem bayram hem de cuma gününü tek mesajda kutlayabilirsiniz. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel cuma ve bayram mesajları, Ramazan bayramı mesajları ve resimli bayram mesajları…

RAMAZAN BAYRAMI VE CUMA MESAJLARI

* Bayram şekerlerinin kağıtları gibi rengarenk mutluluklar sarmalasın sizleri… İçinizin neşeyle dolduğu, huzurun yanı başınızda bulunduğu, el öpenlerinizin çok olduğu bir bayram dileğiyle…

* Bayram huzurunda bayram tadında bayram coşkusunda bir Cuma… Kıldığınız namaz ve ettiğiniz dualar kabul olsun. Sevenleriniz hep yanınızda ağzınızın tadı yerinde olsun

*Tasalar sevince, hüzünler neşeye dönüşüyor. En güzel anıları birlikte paylaşabileceğimiz zamanlara. İYİ BAYRAMLAR…

* Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Ramazan Bayramınız Mübarek , cuma günün hayırlı olsun…

*Mübarek Ramazan Bayramı sana ve ailene bol mutluluk bol huzur ve refah bir hayat getirsin, bu Ramazan bayramının güzelliğini ve bereketini evine getirsin kalbine iman nefesine güç versin. Cuma günün mübarek Ramazan Bayramın kutlu olsun…

* Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin.. HAYIRLI CUMALAR, BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN…

*Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel cuma gününde Ramazan bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle Mübarek Ramazan Bayramınızı Kutlarım. Hayırlı Cumalar…

*Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Cuma günün mübarek, Ramazan Bayramın kutlu olsun…

* Hayırlı cumalar… Hayırlara vesile olmasını dilediğimiz zamanlardan birini daha yaşıyoruz. Bu cuma günü berhudar olma günüdür. Bizleri yaratan Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Ramazan Bayramanız mübarek olsun…

*Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan Yüce Yaratan Allah(c.c.), hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Bu Kurban bayramında dualarımız Yüce Allah’a. Mübarek Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah. Hayırlı cumalar…

* Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle cumanız ve bayramınız mübarek olsun…

* Demek ki cuma günü, insanlığın ilk yaratıldığı, cennete yerleştirildiği ve yeryüzü halifesi olduğu bir gün olduğundan ötürü insanlar için büyük bir bayram günü olmuştur. Ramazan Bayramınız mübarek olsun…