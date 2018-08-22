Bayram mesajları 2018 (En güzel kurban bayramı mesajları)

Bugün Kurban Bayramı'nın 2. günü. Hala sevdiklerine, yakınlarına ya da akrabalarına mesaj atmamış ya da bayramını kutlamamış herkes için bu yılın en popüler en sevilen mesajlarını derledik. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz kurban bayramı mesajları...

Türkiye'nin dört bir yanında Kurban Bayramı kutlanıyor, akrabalar, yakınlar ziyaret ediliyor. Kurban Bayramı’nda tüm sevdiklerinizle bir araya gelmeniz, ulaşamadıklarınıza güzel bir mesajla kutlama ve tebriklerinizi iletmeniz için sizlere bayram mesajlarından bir derleme hazırladık. Güncel bayram mesajları haberimizde.

Bizi yaratan ALLAH a şükürler Olsun, Bütün Müslümanlara Hayırlı Olsun, Kurban Bayramınız Mübarek Olsun.

*Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ışık Dolsun Kurban Bayramınız Kutlu Olsun

*Bayramların En güzeli ve Hayırlısını Diliyorum Size Kurban Bayramınız Mübarek Olsun.



*Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

*Yazın Zaman içinde eski Kurban Sofralarında Yeniden görüşmek dileği iLe 11 Ayın Sultanı Kurban Ayınızın Size güzellikler ve Bereketler getirmesini ve Bayramda Mutluluklar içinde Yoğunlaşmanızı Diliyorum.

*Bugün Bayram! Mübarek Kurban Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı.nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

*Soğuk Evimize Kurban Girdi ısıttı içimizi ısıttı Sofralarımızı, Kurban bitti Bayramı geldi Evimiz mutlu ve Sevinç Dolu Kurban Bayramınızı Kutlarız.



*Benim hayatımda nehirler vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim hayatımda sevdiklerim vardır bayramları ayrı geçirince üzüldüğüm. En kısa zamanda görüşmek üzere..

*Varlığı ebedi olan, Merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kurban Bayramınız mübarek olsun.

*Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun.

*Hayırlara vesile olmasını dilediğimiz zamanlardan birini daha yaşıyoruz. Bugün berhudar olma günüdür. Bizleri yaratan Allah’a binlerce kez şükürler olsun.



*Tasalar sevince, hüzünler neşeye dönüşüyor. En güzel anıları birlikte paylaşabileceğimiz zamanlara..

*Bin damla serilsin yüreğine, Bin mutluluk dolsun gönlüne, Bütün hayallerin gerçek olsun, Duaların kabul olsun bu bayramda. Kurban Bayramın mübarek olsun!

*Taptaze bir güneş doğdu bugün. O güneş hep senin ve sevdiklerin için parlasın. Işıl ışıl günler bizimle olsun.

*İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet Hz. Muhammed komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayramın mubarek olsun.