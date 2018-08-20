Bayram mesajları ve en güzel resimli bayram mesajları: KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN…

Bir Kurban Bayramı'na daha eriştik. Sevdikleri ile vakit geçiremeyecek olanlar bayram mesajları ile onları mutlu edecek. Müslümanlıkta bayram günü geldiğinde küsler barışmalı ve söylem ve eylem birliği oluşturulmalıdır. İnsanların duygu ve düşüncelerindeki kin ve öfkenin rafa kalktığı bu anlamlı günde ziyaretine gidemediğiniz yakınlarınız varsa mesajlarla Kurban bayramını kutlayabilir ve iyi dileklerinizi iletebilirsiniz.

Kurban Bayramı 21 Ağustos günü başlıyor. Sevdiklerini mutlu etmek isteyen ise şimdiden bayram mesajlarını Google üzerinden araştırıyor. Biz de bu bayram sevdiklerinizden hiçbirini unutmayın diye bayram mesajlarını derledik. İşte en güzel resimli bayram mesajları…

EN GÜZEL KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

*Hayırlara vesile olmasını dilediğimiz zamanlardan birini daha yaşıyoruz. Bugün berhudar olma günüdür. Bizleri yaratan Allah'a binlerce kez şükürler olsun.

*Tasalar sevince, hüzünler neşeye dönüşüyor. En güzel anıları birlikte paylaşabileceğimiz zamanlara..

*Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan Yüce Yaratan Allah(c.c.), hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Bu Kurban bayramında dualarımız Yüce Allah’a. Mübarek Kurban Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah.

*Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, Dua ise Yüce Allah'a gider nur Olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle Kurban Bayramınızı Kutlarım..

*Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela Ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde Kurban bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle Mübarek Kurban Bayramınızı Kutlarım.

*Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Kurban Bayramın kutlu olsun…

*Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Kurban Bayramınız Mübarek olsun her şey istediğiniz gibi olsun inşallah.

*Mübarek Kurban Bayramı sana ve ailene bol mutluluk bol huzur ve refah bir hayat getirsin, bu Kurban bayramının güzelliğini ve bereketini evine getirsin kalbine iman nefesine güç versin. Kurban Bayramınız Mübarek Olsun..