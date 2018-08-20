İl il bayram namazı satleri: 2018 Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Bayramınız mübarek olsun, Kurban Bayramı başlıyor. Yurdumuzun dört bir yanında yarın Kurban Bayramı kutlanmaya başlayacak. Binlerce inanan vatandaşımız bayram namazıyla Kurban Bayramı'na başlayacak. Peki bayram namazı saat kaçta? Kutlu bayrama ramak kala yurdumuzun her yerindeki vatandaşlarımız bayram için hazırlıklarını yapıyor. Bizler de inanan vatandaşlarımız için bayram namazı saatlerini derledik.

Kurban Bayramı namazı için heyecan dorukta. Kurban Bayramı'na her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazıyla başlamak isteyen binlerce inanan vatandaşımız merakla kendi illerindeki bayram namazı saatlerini merak ediyor. Peki bayram namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır, bayram namazı kaç rekattır? İşte il il kurban bayramı namazı saatleri, bayram namazı vakitleri…

Bayram namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayrak ya da listeyi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ DİYANET LİSTESİ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan bayram namazı ile kurban bayramı namazı arasında kılınış farkı yoktur. Bayram namazı iki rekat olup niyet edip imama uyup kılacağımız bir namazdır. Kurban bayramı namazı nasıl kılınır ve bayram namazı kılınışı…

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilir.

“Sübhaneke” okunur.

Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincide iki yana bırakılır. Üçüncü tekbirde ise eller bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir zamlı sure okur ve beraberce rükuya gidilir.Rüku ve secdeler yapılarak ayağı kalkılır ve eller baglanır.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve zamlı sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncü tekbirde eller yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Daha sonra da secde yapılır.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

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İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZI VAKİTLERİ 2018

Adana: 06.39,

Adıyaman: 06.27,

Afyon: 06.57,

Ağrı: 06.06,

Aksaray: 06.43,

Amasya: 06.33,

Ankara: 06.46

Antalyalya: 06.58,

Ardahan: 06.05,

Artvin: 06.09,

Aydın: 07.08,

Balıkesir: 07.06,

Bartın: 06.45,

Batman: 06.15,

Bayburt: 06.16,

Bilecik: 06.57,

Bingöl: 06.17,

Bitlis: 06.11,

Bolu: 06.50,

Burdur: 06.59,

Bursa: 07.01,

Çanakkale: 07.12,

Çankırı: 06.42,

Çorum: 06.37,

Denizli: 07.03,

Diyarbakır: 06.19,

Düzce: 06.52,

Edirne: 07.09,

Elazığ: 06.22,

Erzincan: 06.20,

Erzurum: 06.12,

Eskişehir: 06.56,

Gaziantep: 06.31,

Giresun: 06.23,

Gümüşhane: 06.19,

Hakkari: 06.05,

Hatay: 06.37,

Iğdır: 06.01,

Isparta: 06.58,

İstanbul: 07.00

İzmir: 07.11,

Kahramanmaraş: 06.32,

Karabük: 06.46,

Karaman: 06.48,

Kars: 06.04,

Kastamonu: 06.41,

Kayseri: 06.37,

Kırıkkale: 06.44,

Kırklareli: 07.07,

Kırşehir: 06.42,

Kilis: 06.32,

Kocaeli: 06.57,

Konya: 06.50,

Kütahya: 06.58,

Malatya: 06.26,

Manisa: 07.09,

Mardin: 06.17,

Mersin: 06.42,

Muğla: 07.07,

Muş: 06.13,

Nevşehir: 06.40,

Niğde: 06.41,

Ordu: 06.25,

Osmaniye: 06.36,

Rize: 06.14,

Sakarya: 06.55,

Samsun: 06.31,

Siirt: 06.12,

Sinop: 06.35,

Sivas: 06.30,

Şanlıurfa: 06.25,

Şırnak: 06.10,

Tekirdağ: 07.06,

Tokat: 06.31,

Trabzon: 06.18,

Tunceli: 06.20,

Uşak: 07.01,

Van: 06.05,

Yalova: 07.00,

Yozgat: 06.38,

Zonguldak: 06.49