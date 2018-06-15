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Bayram tatilinin 2 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 106 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan uyarı ve alınan tüm önlemlere rağmen yurt genelinde kazaların önüne geçilemedi. Arife günü ve bayramın birinci günü meydana gelen toplam 36 ayrı kazada, 27 kişi öldü, 106 kişi de yaralandı.

android-time 18:06 15 Haziran 2018
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Bayram tatilinin 2 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 106 yaralı
Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan uyarı ve alınan tüm önlemlere rağmen yurt genelinde kazaların önüne geçilemedi. Arife günü ve bayramın birinci günü meydana gelen toplam 36 ayrı kazada, 27 kişi öldü, 106 kişi de yaralandı.

Ramazan Bayramı’nı fırsat bilen vatandaşlar, akrabalarının yanında geçirmek veya tatil yörelerine gitmek için Arife günü sabah saatlerinden itibaren yollara düştü.

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Karayollarında yoğunluk yaşanırken, trafik ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen, aşırı hız, dikkatsizlik ve uykusuzluk, kazalara neden oldu.

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23 KAZA MEYDANA GELDİ

Arife günü olan 14 Haziran Perşembe günü Gaziantep, Manisa, Balıkesir ve Niğde’de ikişer, Antalya, Adıyaman, Elazığ, Denizli, Kütahya, Burdur, İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Kırıkkale, Adana, Ordu ve Kahramanmaraş'ta birer olmak üzere toplam 23 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 22 kişi öldü, 70 kişi de yaralandı.

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BİLANÇO AĞIR OLDU

Ramazan Bayramı’nın birinci günü akşam saatlerine kadarsa Adana (2), Çorum (2) Karaman, İstanbul, Erzincan, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Edirne ve Muş’ta meydana gelen 13 ayrı kazada, 5 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. Böylece, Arife günü ve bayramın birinci yurt genelinde meydana gelen 36 ayrı kazada, 27 kişi öldü, 106 kişi ise yaralandı. DHA

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