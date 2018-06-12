Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji’den bayram için hava durumu tahminleri…

Ramazan Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bayramda hava durumunun nasıl olacağını da merakla araştırıyor. Hava sıcaklıkları artmaya devam ederken bayramda birçok şehirden yağmur haberleri de gelecek. İşte Meteoroloji'nin son tahminleri ışığında yurttan hava durumu verileri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini yayınladı ve bayramda hava durumunun nasıl olacağına dair detaylar netleşti. Arefe günü yurtu etkilemeye başlayacak olan yağışlar bayramın 1. günü ve 2. günü tüm yurda yayılacak.

AREFE GÜNÜ HAVA DURUMU

Yurdun güney doğu kesimlerini yağışlar etkilemeye başlarken güney batı kesimlerde yüksek sıcaklıklar dikkat çekecek.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ HAVA DURUMU

Bayramın birinci günü yurdun büyük çoğunluğunu yağışlar etkilerken yer yer sağanaklar yaşanabilir.

BAYRAMIN 2. GÜNÜ HAVA DURUMU

Bayramın ikinci günü sağanak yağışlar yurdun hemen hemen tamamına yayılırken hava sıcaklıkları 30 derece dolaylarında seyredecek.

BUGÜN YEREL YAĞIŞLAR GÖRÜLEBİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Muğla, Osmaniye, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Bingöl çevreleri, Antalya’nın kuzey ve batısının iç kesimleri, Burdur’un güney, Adana ve Mersin’in kuzey dağlık kesimleri (Toroslar Mevkii) ile Hatay’ın kıyı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

