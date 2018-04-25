Bayrampaşa’daki intihar olayında dehşet görüntüler

İstanbul Bayrampaşa'da lüks bir sitede 35 yaşındaki Ukrayna uyruklu genç kadın 12. kat balkon korkuluklarına asılı olarak bulundu. İntihar ettiği öğrenilen kadının, evine gelen erkek arkadaşının sabah saat 05.00 sıralarında evden çıktığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Bayrampaşa’ya bağlı Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan 25 katlı lüks site sakinlerini dehşete düşüren olay sabah saatlerinde yaşandı.

Site sakinleri sabah saatlerinde binanın 12. katındaki balkon korkuluklarında boynundan kemerle asılı bir kadın gördü. İlk başta cansız manken olduğunu düşünen çevredekiler gerçeği anlayınca durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, cesede ulaşılması için siteye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenle 12. kata çıkarak cesedi indirdi. Genç kadının Ukrayna uyruklu Olena Tyhly (35) olduğunu belirledi.

Genç kadının cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ukraynalı kadının ardından binaya bir kişinin saat 01.00 civarında girdiğini sabah saat 05.00 sularında çıktığını belirledi.

ERKEK ARKADAŞINA ULAŞILDI

Çalışmalarını sürdüren ekipler, güvenlik kameralarına yansıyan kişinin Ukraynalı kadının sevgilisi olduğu ve tekstil işiyle uğraştığı öğrenilen 33 yaşındaki Mehmet Nuri A. olduğunu belirledi. Bilgisine başvurulan Mehmet Nuri A.’nın ifadesinde, 2-3 yıllık ilişkilerinin olduğunu kadının cesedinin bulunduğu eve gece gittiğini ve sabaha karşı evden ayrıldığını, aralarında herhangi bir tartışma geçmediğini ifade ettiği öğrenildi.