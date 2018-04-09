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BBG evi gibi okula müdahale… Öğretmenler odasındaki kamera kaldırıldı

Bursa’da bir okulun öğretmenler odasına koyulan güvenlik kamerası resmi yazı ile kaldırıldı.

android-time 19:57 9 Nisan 2018
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BBG evi gibi okula müdahale… Öğretmenler odasındaki kamera kaldırıldı
Bursa’da bir okulun öğretmenler odasına koyulan güvenlik kamerası resmi yazı ile kaldırıldı.

Bursa Yıldırım ilçesinde geçtiğimiz hafta Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulundaki öğretmenler odasında güvenlik kamerası bulunmasına, Türk Eğitim-Sen Bursa Şubesi tepki gösterip okulun önünde ‘Öğretmenler odası mı? Biri bizi gözetliyor evi mi?' konulu basın açıklaması yaptı.

 

BURSA YILDIRIM İLÇESİNDE ŞEHİT PİYADE ER RAHİM KESKİN ORTAOKULU ÖĞRETMENLER ODASINA GÜVENLİK KAMERASI KOYULMUŞTU. TÜRK EĞİTİM -SEN BURSA ŞUBESİ OKULUN ÖNÜNDE 'ÖĞRETMENLER ODASI MI? BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR EVİ Mİ?' KONULU BASIN AÇIKLAMASI YAPMIŞTI.

BURSA YILDIRIM İLÇESİNDE ŞEHİT PİYADE ER RAHİM KESKİN ORTAOKULU ÖĞRETMENLER ODASINA GÜVENLİK KAMERASI KOYULMUŞTU. TÜRK EĞİTİM -SEN BURSA ŞUBESİ OKULUN ÖNÜNDE ‘ÖĞRETMENLER ODASI MI? BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR EVİ Mİ?’ KONULU BASIN AÇIKLAMASI YAPMIŞTI.

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 6 Nisan 2018 tarihli Yıldırım'daki okul müdürlüklerine resmi yazı yazarak, “Okullarda bahçe giriş, bina kapıları, koridor, bodrum ve güvenlik açısından risk oluşturabilecek yerler hariç, derslik ve ders yapılan bölümler, öğretmenler odası, yönetici ve diğer çalışma/dinlenme odaları, rehberlik odası, kütüphane, spor salonu, tuvalet, lavabo, ibadethane ve benzeri birimlerin içini görecek şekilde güvenlik kameralarının yerleştirilmemesi gerektiğini belirterek bu şekilde olan kameraların kaldırılmasını istedi. Resmi yazının ardından öğretmenler odasındaki güvenlik kamerası söküldü.

İHA

Son güncelleme: android-time 20:4109.04.2018
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