BBG evi gibi okula müdahale… Öğretmenler odasındaki kamera kaldırıldı

Bursa’da bir okulun öğretmenler odasına koyulan güvenlik kamerası resmi yazı ile kaldırıldı.

Bursa Yıldırım ilçesinde geçtiğimiz hafta Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulundaki öğretmenler odasında güvenlik kamerası bulunmasına, Türk Eğitim-Sen Bursa Şubesi tepki gösterip okulun önünde ‘Öğretmenler odası mı? Biri bizi gözetliyor evi mi?' konulu basın açıklaması yaptı.

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 6 Nisan 2018 tarihli Yıldırım'daki okul müdürlüklerine resmi yazı yazarak, “Okullarda bahçe giriş, bina kapıları, koridor, bodrum ve güvenlik açısından risk oluşturabilecek yerler hariç, derslik ve ders yapılan bölümler, öğretmenler odası, yönetici ve diğer çalışma/dinlenme odaları, rehberlik odası, kütüphane, spor salonu, tuvalet, lavabo, ibadethane ve benzeri birimlerin içini görecek şekilde güvenlik kameralarının yerleştirilmemesi gerektiğini belirterek bu şekilde olan kameraların kaldırılmasını istedi. Resmi yazının ardından öğretmenler odasındaki güvenlik kamerası söküldü.

İHA