BBP lideri Destici’den ‘AKP ile ittifak’ açıklaması

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin ittifak senaryolarına yönelik bir soruya "Şu ana kadar henüz bir temasımız, görüşmemiz olmadı" diye yanıt verdi.

Partisinin il divan kuruluna katılmak üzere Konya’ya gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Son günlerde Türk milletinin değerleri üzerinden kamplaşma senaryosunun uygulandığını belirten Destici, “Türkiye’de son yıllarda din ve milliyetçilik üzerinden, Atatürk üzerinden bir kamplaşma, tartışma ve ayrışma alanı oluşturulmaya çalışılıyor. Biz bu filmleri geçmişte gördük. Bu senaryoları geçmişte de yazdılar. Bir takım figüranları da oynatılar. Türk milletinin asla bu tuzağa düşmemesi lazım. Siyasi parti temsilcilerimizin, bu oynanan oyuna prim vererek bunlar üzerinden birbirlerini suçlayıcı ve itham edici sözlerden uzak durması lazım. Bizim dini, inanç ve milli değerlerimiz üzerinden bizi hiç kimsenin ayrıştırmasına, kamplaştırmasına ve ileride çatıştırma zeminleri oluşturulmasına hiç kimsenin müsade etmemesi lazım” dedi.

“DAHA KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK”

Türkiye genelinde parti logosu altında kendi adayları ile seçime gireceklerini söyleyen Destici, bir gazetecinin ‘Bazı bölgeler için ittifak yapacak mısınız?’ sorusuna ise “Şuana kadar henüz bir temasımız, görüşmemiz olmadı” diye yanıt verdi.