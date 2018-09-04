BBP lideri Destici’den ittifak açıklaması!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve BBP Ankara Milletvekili Mustafa Destici, 2019'daki yerel seçim için ittifak yapıp, yapmayacaklarına ilişkin "Yasal olarak şu anda yerel seçimlerle ilgili bu, mümkün değil; ama bir gönül ittifakı olabilir mi, elbette olabilir" dedi.

Sivas Kongresi’nin 99’uncu yıl dönümü kutlama etkinliklerine katılmak üzere kente gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin terörle mücadelesinin hem içeride hem de dışarıda devam ettiğini vurgulayan Destici, Suriye’nin kuzeyinde çok büyük belalar olduğunu söyledi. Suriye’de savaşın yeniden başlatıldığını kaydeden Destici, İdlib’e başlatılan operasyonlar hakkında şunları söyledi:

“Bir taraftan PKK, PYD ile uğraşıyoruz, öbür taraftan başka uluslararası güçler Suriye’de şu anda adeta savaşı yeniden başlatıyorlar. Bugün Rusya’nın desteği ile Suriye Esed rejimi Şam yönetimi İdlib’e operasyon başlattı. Yani Suriye’nin başlattığı bu operasyonun faturası yine Türkiye’ye çıkabilir. Yüz binlerce göç dalgası ile Türkiye karşı karşıya kalabilir. Türkiye’nin burada yapması gereken şudur. Evet, daha önce hazırlıksız yakalandık farklı politikalar uygulandı ama şu anda yapılması gereken İdlib, Türkiye arasında mutlaka güvenlikli cepheler oluşturması lazım ve bu göç dalgasının buralarda tutulması lazım ve buralara da ara tampon bölgeler oluşturularak tutulması lazım. Uluslararası kuruluşların gözetiminde buralarda insanların hayatının da garanti altına alınması lazım. Yani onlarda Esed rejiminin, Rusya’nın ya da İdlib’de bulunan diğer güçlerin terörist grupların, farklı grupların, Suriye’de iç savaşın tarafı olan farklı grupların ateşleri arasında kalmaması lazım. İnsani dramların yaşanmaması lazım. Onun için mutlaka ama mutlaka güvenlikli ceplerin oluşturulması lazım ve hem Türkiye’nin yeni bir göç dalgası ile karşı karşıya kalmaması hem de o insanların güvenliği açısından bunların ivedilikle yapılması lazım. Hatta Türkiye’nin Rusya, İran ve Çin’de buraya müdahil oluyor; bu ülkelere başta Rusya olmak üzere cepler oluşmadan, güvenlikli bölgeler oluşturulmadan bu operasyonun başlatılmaması noktasında talepleri vardı. Bu taleplerinde biz dikkate alınmasını bekliyoruz.”

‘OPERASYONLAR DEVAM ETMELİ’

Türkiye’nin sınır dışına başlattığı operasyonların sürdürülmesi gerektiğini savunan Destici “Tabi öbür taraftan Türkiye, kendi güvenliği ve bölgesinin güvenliği açısından PKK’ya, PYD’ye YPG’ye operasyonlara devam ediyor. Bu operasyonların hız kesmeden devam etmesi lazım. Sadece Türkiye sınırları içerisinde değil; Suriye’nin kuzeyi başta olmak üzere Irak’ın kuzeyi, Sincar, Kandil bütün bu bölgelerin Tel Abyad, ‘Kobani' dedikleri Ayn el-Arab bütün bu bölgelerden PKK’nın, PYD ve YPG’nin ne pahasına olursa olsun çıkartılması lazım. Bu konuda biz Büyük Birlik Partisi olarak terörle mücadelenin sonuna kadar yanında olduğumuzu, arkasında olduğumuzu ifade ediyorum” dedi.

‘MİLLETİMİZ BEDELİNİ ÖDEMEYE BAŞLADI’

Türkiye’nin ekonomik ambargoyla ve bunun sonucunda krizle karşı karşıya olduğunu kaydeden Destici, “Milletimiz bunun ağır bedelini yavaş yavaş ödemeye başladı. Zamlar peşi sıra gizli ya da açık uygulanmaya başladı. Tabi bu bir taraftan vatandaşın belini bükerken öbür taraftan da üretime ağır darbeler vurmaya başladı. Bunlarla ilgili ivedi tedbirlerin alınması lazım. Biz maalesef aklımızı başımıza almış değiliz. Yani bizim bu ekonomik dar boğazdan çıkmamızın yolu ya da bize karşı uygulanan ekonomik ambargolarla muhatap olmamak ya da muhatap olduğumuzda karşı koymanın yolu üretim ve tasarruftan geçiyor. Yani siz üretmezseniz ya da ürettiğinizden fazla tüketir tasarruf etmezseniz bu tür saldırılarla ekonomik ambargolarla karşı karşıya kalırsınız” diye konuştu.

‘GÖNÜL İTTİFAKI OLABİLİR’

Bir basın mensubunun yerel seçimlerde ittifak olup, olmayacağını sorması üzerine BBP Lideri Destici, şunları söyledi:

“Yasal olarak şu anda yerel seçimlerle ilgili bu mümkün değil; ama bir gönül ittifakı olabilir mi, elbette olabilir. Çünkü bizim cumhur ittifakımız, biz daha önce de ifade ettik, sadece 24 Haziran seçimlerine yönelik sadece o seçimleri kazanmaya yönelik bir ittifak değildi. Biz devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek ve devlete ve millete yönelmiş tehditleri bertaraf etmek adına bu ittifakı kurmuştuk ve bu tehditler ortadan kalkmadı. Bu tehditler devam ediyor. Dün 15 Temmuz darbesi oldu bugün ekonomik tehditleri, ambargoları yaşıyoruz, terör tehdidi tüm hızıyla devam ediyor. Dolayısıyla da bu tehditler ortadan kalkmadan elbette ki bizim ittifakımız bitmez ve bizim ittifakımız şu anda devam ediyor. Ama bu ittifakın şeklinin nasıl olacağı noktasında bunun bir gönül ittifakı safhasında mı kalacak yoksa bazı şehirlerde veya bazı bölgelerde bir vücut mu bulacak müşahhas bir hale mi gelecek; bununla ilgili henüz netleşmiş bir şey yok. Ama şu var; hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de Büyük Birlik Partisi’ne yerel seçimlerde de bu ittifakın lazım olan yerlerde, lüzumlu olan yerlerde devam etmesi yönünde bir irade beyanı var. Biz arzu ve istek var. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak bu arzu ve isteği doğru buluyoruz, doğru değerlendiriyoruz. Tabi biz şu anda resmi bir ittifak olmayacağı için olmadığı için bütün bu görüşmelerde başlayıp neticelenmediği için biz kendimiz, Sivas başta olmak üzere bütün illerde seçimlere kendi kadrolarımızla girmek üzere hazırlıklarımızı başlattık ve devam ettiriyoruz.” DHA