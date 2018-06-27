BBP’de hayal kırıklığı ve öfke

Cumhur ittifakının en küçük ortağı Büyük Birlik Partisi, 24 Haziran’da sadece bir milletvekili çıkarabildi. Genel Başkan Mustafa Destici’ye listeler açıklandığından bu yana devam eden tepki de arttı. BBP’de Destici için, "Amacı sadece kendisini seçtirmekti" yorumu yapılıyor.

AKP listelerinden 18 BBP'li aday gösterilmesine rağmen sadece Destici TBMM'ye girdi. Parti içinde ‘Ucuza gittik' yorumları yapılırken, Teşkilat Başkanı Haşim Yanar ‘Büyük kurultay' istedi. Partide pazar günü MKK toplanarak seçim sonuçlarına masaya yatıracak. AKP listelerinden BBP'li Mustafa Destici, Remzi Çayır, Ahmet Yelis, Yaşar Sayan, Ali Keser, Ahmet Gürhan, Ahmet Namık Akdoğan, Mustafa Arabul, Osman Tüfekçi, Mustafa Semerci, Mustafa Mican, İhsan Kaya, Ali Saraçoğlu, Osman Seçgin, Erdem Öksüz, Tuna Koç, Ahmet Tarık Sarı, Oya Eren aday gösterilmişti.

BEKLENEN OLDU

Ancak sadece Destici seçilebilecek sıraya konulunca tartışma yaşandı. Sonuçta beklendiği gibi oldu ve Destici dışında hiç bir isim seçilemedi. Listeler açıklandığında parti yönetiminde Destici için ‘'Sadece kendini seçtirecek yere yazdırdı' eleştirisi yapılmıştı.

BU arada BBP Teşkilat Başkanı Haşim Yanar, 81 ile gönderdiği mesajda, büyük kurultay istedi. Yanar, ” Partimizin siyasetteki varlığını etkin ve saygın bir şekilde sürdürebilmesi için, baştan aşağı rehabilitasyonunu zaruri kılmakta, içinde şahsımın da bulunduğu parti yetkili kurullarına, bir güven tazelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır'' dedi.