Bebek bezi cinayeti davasında yerel mahkemenin kararı bozuldu

İstinaf Mahkemesi, bebek bezi yüzünden tartışmada kendisine şiddet uygulayan eşini bıçaklayarak öldüren Yasemin Kaymaklı hakkında yerel mahkemenin ‘cezalandırılmasına yer olmadığına’ yönündeki kararı bozdu. Sanık son savunmasında “Böyle olmasını istemezdim. Kendimi ve çocuğumu korudum” dedi.

İstanbul Esenyurt'ta, 10 Temmuz 2014 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Yasemin Kaymaklı bebek bezi yüzünden tartıştığı eşi Özkan Kaymaklı'yı bıçaklayarak öldürdü. Yasemin Kaymaklı hakkında “yakın akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yasemin Kaymaklı'nın eyleminin meşru müdafaa sınırları içinde kaldığını gerekçe göstererek, “cezalandırılmasına yer olmadığına” hükmetti.

ÇOK SAYIDA KADIN DURUŞMAYA KATILDI

Davaya katılan Özkan Kaymaklı'nın ailesi, Yasemin Kaymaklı'nın, “eşini kasten öldürme” suçundan cezalandırılması için bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada sanık Yasemin Kaymaklı ile çok sayıda avukatı, Özkan Kaymaklı’nın ablası Gönül Yaşar ve avukatları hazır bulundu. Öte yandan çok sayıda kadın da izleyici olarak duruşmaya katıldı.

SAVCI ‘MEŞRU SAVUNMA’ DEĞİL DEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, somut olayda meşru savunma hali için aranan koşulların olmadığını belirterek, sanığın “haksız tahrik altında eşi kasten öldürme” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

‘MEŞRU MÜDAFAA UNSURLARI OLUŞMUŞTUR'

Sanık avukatı Oya Meriç Eyüboğlu esas hakkındaki savunmasında maktul Özkan Kaymaklı'nın evliliğinin ilk günlerinden bu yana sistemli bir biçimde sanık Yasemin Kaymaklı'ya kötü muamelede bulunduğunu vurguladı. Eyüboğlu, “Sanık gerek kendini gerekse küçük çocuğuna karşı mutlak bir saldırıyı önlemek ve kendisini korumak için hareket ettiği olayda tüm hususlar birlikte değerlendirildiğinde meşru müdafaa unsurlarının oluştuğu anlaşıldığından, sanığın meşru müdafaa nedeni ile beraatına karar verilmesini talep ederim” dedi.

‘BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM'

Duruşma sırasında zaman zaman ağladığı gözlenen sanık Yasemin Kaymaklı savunmasında, kimseyi bilerek ve isteyerek öldürmediğini söyleyerek “Böyle olmasını istemezdim. Kendimi ve çocuğumu korudum” dedi. Son sözü sorulan sanık beraatını istedi.

15 YIL HAPİS CEZASI

1. Ceza Dairesi heyeti, oy çokluğuyla sanık Yasemin Kaymaklı'nın “haksız tahrik altında eşi kasten öldürme” suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

KARARA MUHALEFET ŞERHİ

Üye hakim Eray Utku karara muhalefet şerhi koydu. Üye hakim şerhte, ilk derece mahkemesinin istinaf incelemesine konu kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirterek, istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmesi kanaatinde olduğunu kaydetti.

KARAR TEMYİZ EDİLECEK

Karar sonrası basın açıklaması yapan avukat Oya Meriç Eyüboğlu, “Kararı temyiz edeceğiz. Umudumuz bitmedi, bitseydi ikinci celsede bu dosyayı bırakmamız gerekirdi. Muhalefet şerhine rağmen oy çokluğu ile çıkmış karar mevcut. Öz olarak bizim savunduğumuzu hakim doğru bulmuş” dedi.

Avukatların kararı temyiz etmesinin ardından Yargıtay'ın kararı onaması halinde, Yasemin Kaymaklı 3 yıl cezaevinde kaldığı için 9 yıl daha hapis yatacak.