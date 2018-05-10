Bebek bezinden 5 kilo kokain çıktı

İstanbul Polisi Atatürk Havalimanı'nda yapılan çalışmada bir uyuşturucu kuryesini gözaltına aldı. Aramalarda bebek bezlerine emdirilmiş 5 kilo 130 gram kokain ele geçirildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Zehir tacirlerine karşı başarılı çalışmalar yapan İstanbul Narkotik Polisi’nin Atatürk Havalimanı’nda yaptığı denetimlerde Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden gelen D.L.P.’nin uyuşturucu kuryesi olabileceğini değerlendirdi. Profil değerlendirme ve analiz uzmanı olan polisler İngiliz uyruklu şüpheliyi durdurdu. Havalimanındaki arama odasına götürülen D.L.P. valizinde bebek bezi ve haklu olduğunu söyledi. Valizi açan ekipler. D.L.P’nin doğru söylediğini gördü. Ancak bebek bezleri ve havlular incelenince içine solüsyon haline getirilmiş Kokain emdirildiği anlaşıldı. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan D.L.P., Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, bebek bezi ve havlulara emdirilmiş uyuşturucunun 5 kilo 130 gram olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.