Bedelli askerlik 4. celp dönemi yerleri için kritik tarih o gün mü?

Bedelli askerlik yerleri merakla araştırılıyor. Bedelli askerlikten faydalanmak için başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşların sorguladığı 4. celp dönemi, 3 Kasım tarihinde yapılacak olan planlamanın ardından adayların erişimine açılacak. Bedelli askerlik detayları bakanlığın internet sitesinden ve e-Devlet üzerinden takip ediliyor...

Bedelli askerlik celp dönemleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 600 bin vatandaşın yararlanmak üzere başvurduğu bedelli askerlikte, ilk üç celp birliklerine teslim oldu. Bedelli askerlikten faydalanmak için başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşların sorguladığı 4. celp dönemi, 3 Kasım tarihinde yapılacak olan planlamanın ardından adayların erişimine açılacak. Dönemlerin belirlenmesinin ardından detaylar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma sekmesi ve E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Bedelli askerliğe çağrılan öğretmenler, 21 günlük temel askeri eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Dönemlerin belirlenmesinin ardından detaylar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma sekmesi ve E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Bedelli askerliğe çağrılan öğretmenler, 21 günlük temel askeri eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.

ÖĞRETMENLER TATİL DÖNEMİNE ERTELEYEBİLECEK

“Yarıyıl ve yaz tatiline erteleme düzenlemesi” öncesinde temel askeri eğitime çağrılan ve celp dönemine gün sayan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı’nın ortak girişimiyle, bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen öğretmenler, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatilinde yerine getirebileceği açıklanmıştı.