Bedelli askerlik başvuruları uzatıldı! Bedelli askerlik 4.celp dönemi ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik başvuruları Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre uzatıldı. Binlerce kişi vatani görevini bedelli askerlik yaparak tamamlamak istiyor. Buna göre; askerlik şubelerinde bedelli başvuruları için yarın da yani pazar günü de mesaiye devam edilecek. Vatandaşlar bedelli askerlik başvuruları tamamlandıktan sonra bedelli askerlik 4.celp dönemi ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Bedelli askerlik başvurularına ilişkin son dakika bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı’nın, daha önce 3 Kasım’da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular yarın da (4 Kasım Pazar) yapılabilecek. B Bedelli askerlik başvuru süreci yarın akşam tamamlanacak. Peki bedelli askerlik 4.celp dönemi ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK 4.CELP DÖNEMİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bedelli askerlik 4.celp döneminin başvurular sona erdikten kısa süre sonra açıklanması bekleniyor.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti başvuruları için askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek olması nedeniyle Ziraat Bankası da 81 ildeki ve KKTC’deki toplam 127 şubesi ile bugün ve yarın saat 10.00 ile 17.00 arasında bedelli askerlik ödemelerini almayı sürdürecek. Bugün ve yarın açık olacak şubeler “www.ziraatbank.com.tr” internet sitesinden öğrenilebilecek.