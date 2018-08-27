Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? İşte Bedelli Askerlik celp yerleri ve tüm ayrıntılar…

Bedelli askerlik başvurusu yapacak tüm ayrıntıları araştırıyor. Bedelli askerlik celp yerleri, ücreti, son başvuru tarihi araştırılan konuların başında geliyor. Başvuru yapacak adaylar 3 Kasım tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik celp yerlerini ve tarihlerini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre, ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek. YÖK bedelli askerlik yapacak öğrencilerin idari izinli sayılacağını ve öğrencilere mazeret sınavı hakkı verileceğini duyurdu İşte tüm detaylar…

BEDELLİ ASKERLİK İLK CELP TARİHLERİ AÇIKLANDI

Bedelli askerlikle verilecek 21 günlük eğitimler, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın birliklerinin konuşlu olduğu yerlerde yapılacak. İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi.

Buna göre, söz konusu bilgiler birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018’de e-Devlet’te ilan edilecek. İlk 3 döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım’dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

CELP KONTROLLERİ e-DEVLET'TE

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet’te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile “www.asal.msb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu’nun 25 ve 45’inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

YÖK’DEN ÖĞRENCİLERE MÜJDELİ HABER

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK), bedelli askerlikle silah altına alınacak üniversite öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına karar verildi. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığının “Bedelli Askerlik Uygulaması” konulu yazısı Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşüldü. Buna göre, geçici 55'inci madde kapsamında “21 günlük temel askerlik eğitimi” maksadıyla silah altına alınacak yükseköğretim öğrencileri temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılacak.

Öğrencilere, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilecek. Öte yandan, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınmasına kararlaştırıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Milli Savunma Bakanlığı görevine atanan Hulusi Akar'ı tebrik etmek için ziyaret gerçekleştirmişti.

Saraç, ziyarette geçici 55'inci madde kapsamında, temel askerlik eğitim alacak yükseköğretim öğrencilerinin mağduriyet yaşamamaları için alınacak tedbirleri Bakan Akar'la müzakere ettiklerini açıklamıştı.