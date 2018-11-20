Bedelli askerlik celp dönemi ertelenebilir mi? Bedelli sevk tarihi erteleme şartları neler?

Bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri açıklandı. Şimdi merak konusu olan nokta bedelli askerlik celp dönemlerinin ertelenip ertelenmeyeceği. Askere gideceği celp dönemiyle alakalı mazereti bulunu söz konusu tarihte silah altına giremeyecek olan adaylar, mazeretlerini beyan ettikleri takdirde bir sonraki celp döneminde askere gitmenin mümkün olup olmadığını araştırıyorlar...

Celp dönemi erteleme işlemleri bedelli askerlik celp dönemi ve bedelli yerlerinin açıklanmasıyla önem kazandı. dönemi sınav tarihine denk gelen öğrenciler, eğitim ve öğretimin aksamaması adına öğretmenler ve akademisyenler, doktorlar gibi meslek gruplarına erken celp talebinde bulunabilecekleri belirtilmiş, bu kişilere celp dönemleriyle alakalı kolaylıklar sağlanacağı ifade edilmişti. Peki işlemler nasıl yapılacak?

BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMİ HANGİ ŞARTLARDA ERTELENİR?

SAĞLIK SORUNLARI

Askerlik eğitimine katılmak üzere askeri birliğe sevk edileceği tarih itibarıyla sağlık durumu eğitime katılmaya elverişli olmayan bedelli askerlik yükümlülerinin, sağlık durumlarını belgeyle ibraz etmeleri halinde yapılacak incelemeler doğrultusunda bir başka celp döneminde askere alınmaları mümkün. Bu konuda yükümlünün sağlık durumunun sevk tarihinde askerlik yapmaya elverişli olmaması ve söz konusu sağlık probleminin ilerleyen celp dönemlerinde askerlik yapmaya engel teşkil etmemesi gerekiyor.

EVLİLİK, ÖLÜM GİBİ ÖZEL DURUMLAR

Öncelikle bu gibi sebeplerden ötürü celp dönemi uzun ve kısa dönem askerlikte ertelenebiliyor. Bedelli askerlik için henüz bu konuda yeterli bilgi mevcut değil. Bu sebepten ötürü en doğru ve güvenilir bilgiyi Askerlik Şubelerinden edinebileceğinizi unutmayın. Kısa ve uzun dönem askerlikte evlilik, 1. dereceden bir yakının ölümü gibi durumlar; sevk tarihinin 15 gün öncesi ya da 15 gün sonrasında gerçeklemiş ise yükümlülerin celp dönemlerini 1 dönem erteleme hakları bulunuyor.

ÖĞRENCİLİK DURUMLARI

YÖK başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanlığının YÖK'e göndermiş olduğu “Bedelli Askerlik” konulu yazıya dair alınmış olan karara göre; 21 günlük temel askeri eğitime tabi bedelli askerlik yükümlüsü gençler, askeri birliklerinde geçirdikleri süre boyunca idari izinli olacak. Bunun yanı sıra eğitim sürecinin vize veya final sınavlarına denk gelmesi halinde öğrencilere mazeret sınavına girmek üzere hak tanınacak. YÖK tarafından yapılan açıklama doğrultusunda öğrencilerin bu konuda yaşamaları muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmek amacıyla gerekli adımların atılacağı ifade edildi.