Bedelli askerlik yerleri ve tarihleri e-Devlet’te açıklandı! Bedelli askerlik celp ve sevk tarihi sorgulama ekranı…

Bedelli başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı ve 660 bin kişi bedelliden yararlanmaya hak kazandı. Bedelli askerlik başvurularını tamamlayan yüz binlerce kişi, sonuçların açıklanmasıyla bedelli askerlik celp dönemlerini araştırmaya başladı. Bedelli askerlikle ilişkin celp ve sevk tarihleri www.turkiye.gov.tr adresinden açıklandı. Bedelli askerlik kapsamındaki eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celpte icra edilecek. Bedelli askerlik e-Devlet üzerinden haberimizdeki linkten sorgulanabilecek.

Bedelli askerlik başvurusu yapanlar merakla celp döneminin açıklanmasını bekliyordu ve son dakika haberi ile bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı. Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı. E-Devlet üzerinden açıklanan bedelli askerlik yerleri için yüz binlerce kişi internete akın etti. Bedelli askerlik için başvuran tüm yükümlülerin askerlik yapacakları yerler ve tarihler açıklandı. İşte bedelli askerlik yerleri ve detaylar…

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK YERLERİ SORGULAMA

E-DEVLET’TE BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Celp tarihleri açıklama ekranında aşağıdaki uyarılar belirtildi…

1. Temel eğitime sevk edilecek yükümlülerden yoklaması olmayanlar yoklamalarını sevkleri öncesinde yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırmış olsa dahi rahatsızlığını beyan eden yükümlüler muayene için tekrar askerlik şubelerine müracaat edebileceklerdir.

2. Birliklerine planlanan zamanda katılmayan yükümlülere 1111 sayılı Askerlik Kanunu 47'nci maddesinde belirtilen hususlar haricinde işlem tesis edilmeyecek, bu yükümlüler kapsam dışı kalabileceklerdir.

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet’te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile “www.asal.msb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu’nun 25 ve 45’inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.