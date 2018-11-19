Bedelli askerlik celp yeri sorgulama: Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bedelli askerlik yükümlüsü olan vatandaşların 21 gün temel askerlik yapacakları birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakını alabilecekleri tarihlerin "www.turkiye.gov.tr" adresinden ilan edildiği belirtildi. Bedelli askerlik celp yeri sorgulama ekranı ve bilinmesi gereken diğer ayrıntılar...

Bedelli askerlik hizmetini yapmak isteyen vatandaşların merakla beklediği haber bugün geldi. Bedelli askerliğe ilişkin celp ve sevk tarihlerinin “www.turkiye.gov.tr” adresinden açıklandığı bildirildi. TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile bedelli askerlik celp yeri sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte bedelli askerlik ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeler…

E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK CELP YERİ SORGULAMA EKRANI

Yükümlülerin durumlarına ait bilgileri, askerlik şubelerinden de öğrenebilecekleri vurgulanan açıklamada, temel eğitime sevk edilecek yükümlülerden yoklaması olmayanların yoklamalarını sevkleri öncesinde yapması gerektiği, yoklamasını yaptırmış olsalar bile rahatsızlığını beyan eden yükümlülerin muayene için tekrar askerlik şubelerine müracaat edebilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, birliklerine planlanan zamanda katılmayan yükümlülere Askerlik Kanunu’nun 47’nci maddesinde belirtilen hususlar haricinde işlem tesis edilmeyeceği ve bu yükümlülerin kapsam dışı kalabilecekleri ifade edildi.

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BEDELLİ ASKERLİK YAPACAKLAR DİKKAT!

1. Temel eğitime sevk edilecek yükümlülerden yoklaması olmayanlar yoklamalarını sevkleri öncesinde yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırmış olsa dahi rahatsızlığını beyan eden yükümlüler muayene için tekrar askerlik şubelerine müracaat edebileceklerdir.

2. Birliklerine planlanan zamanda katılmayan yükümlülere 1111 sayılı Askerlik Kanunu 47’nci maddesinde belirtilen hususlar haricinde işlem tesis edilmeyecek, bu yükümlüler kapsam dışı kalabileceklerdir.

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile “www.asal.msb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.