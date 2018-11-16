Bedelli askerlik celp yerleri ne zaman belli olacak? 4. celp dönemi tarihi belli oldu!

Bedelli askerlik başvurusu yapanlar merakla celp dönemi hakkında bilgi bulabilmek araştırma yapıyor. Bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman belli olacak Hulusi Akar tarafından açıklandı. Toplamda 37 celp döneminin olacağını ifade eden Akar sürecin 2020’ye kadar uzayacağını dile getirdi. İşte, bedelli askerlik 4. celp dönemi tarihi...

Bedelli askerlik başvurularının tamamlanmasıyla askere gitmeye hazırlananlar celp dönemlerinin açıklanmasını bekliyor. Bedelli askerlikteki 21 günlük eğitimi tamamlamak için açıklama bekleyen bedelli askerliğe başvuranlar için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, celp dönemlerinin tarih aralığını açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son açıklamada toplam 40 celp döneminin olacağın ve bu bireylerin 2020 yılına dek eritileceğini belirtti. İşte “bedelli askerlik celp yerleri ne zaman belli olacak” sorusunun yanıtı…

BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ NE ZAMAN?

Bakan Hulusi Akar, geçen hafta yaptığı açıklamada Bedelli askerlik eğitim tarihleri ve eğitim yerleri en geç aralık ayının başında tamamen açıklanacağını belirtmişti. Akar bugün yaptığı açıklamada “Gençlerimizin bedelli askerlik kapsamındaki eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celpte icra edilecek.” dedi.

660 BİN KİŞİ BEDELLİ ASKERLİK İÇİN BAŞVURDU

660 bin kişi bedelliden yararlanmaya hak kazandı. Yüz binlerce kişi bedelli askerlik celp dönemlerini araştırmaya başladı. Bedelli askerlik kapsamındaki eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celpte icra edilecek.