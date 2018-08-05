Bedelli askerlikte en çok bu sorular merak ediliyor! İşte bedelli için detaylar…

Bedelli askerlik başvurularının başlamasıyla hangi adımların atılacağı ve bedelli askerlik işlemlerinin nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. Çalışanlar için 21 günlük izin konusu büyük önem taşırken, bedelli askerlik yapacak birçok vatandaş askerlik yapacakları yerlerin nereler olacağını ve celp planlamalarının nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte bedelli askerlikteki merak edilen detaylar...

Beklenen bedelli askerlik yasalaştı ve başvurular başladı. Bedelli askerlik yapacak vatandaşlar başvuru adımları kadar sonrasındaki 21 günlük eğitimin nerede olacağını, nasıl işleyeceğini merak ediyor. Bedelli askerlik yapmayı planlayan çalışanlar ise işverenle yaşayabileceği anlaşmazlıklar konusunda endişeli. İşte bedelli askerlik konusunda merak edilenler…

O İLLERDEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ BEDELLİ ASKERLİK İÇİN HAZIRLANIYOR

Taslak çalışmaya göre, Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun’da bulunan eğitim merkezi niteliğindeki birliklerin bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor.

Ara celp dönemlerinde ise bedelli askerlik yapacakların Amasya, Erzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat’taki eğitim komutanlıklarında silah altına alınması öngörülüyor.

CELP PLANLAMASI BAŞVURULARDAN SONRA

Başvuruların ardından Bakanlık tarafından bedelli askerlik yapacaklara ilişkin celp planlamaları hazırlanacak. Başvuruların sayısına göre bedelli askerlik yapacaklar için ayrı celp dönemleri oluşturulacak.

Başvuruların niceliği kışlaların belirlenmesine yönelik durumu da etkileyecek. Taslak çalışmalarda bedelli askerlik yapacaklar için belli kışlalar planlandı. Bazı eğitim birlikleri sadece bedelli askerlik yapacaklar için ayrılırken bazı eğitim birliklerinde ise ara celplerde bedelli askerlik yapacaklar silah altına alınacak. Jandarmaya ait eğitim birlikleri ise söz konusu çalışma kapsamında yer almadı.

21 GÜNLÜK EĞİTİMDE HANGİ DERSLER OLACAK?

Bedelliden yararlanacakların 21 günlük temel askerlik eğitimi; silah söküp takma, atış, yürüyüş, yat-kalk, spor eğitimiyle birlikte yakın muharebe ve yangın söndürme eğitimini de kapsayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını bekleyen bedelli askerlikle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Uygulamadan yararlanacaklar bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL'yi Ziraat Bankası ve Halkbank'a yatıracak.

ÇALIŞAN VE İŞVEREN ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR İÇİN ÖNEMLİ DETAY

Resmi Gazete’de yayınlanan bedelli askerlik yasasının ardından başvurular başladı. 21 gün temel askerlik eğitimi içeren yasa, çalışanlar ve işverenleri karşı karşıya getirdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, bedelli askerlik yapacak çalışanların işvereniyle sorun yaşaması halinde yapması gerekenleri anlattı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Elmen, bedelli askerlik yapacak çalışanların iki yol izleyebileceğini belirterek, “Başvuru yapıldıktan sonra aldıkları kağıtları iş yerine beyan edecekler. Bedelli askerlik yapacak kişinin iki seçeneği var: Birincisi, 21 gün boyunca ücretsiz izinli sayılmak. Yani 21 gün sonra döndüğünde işinden olmamak isteyenler işine başlayabilir. İşveren işçiyi işe almak ve ücretsiz izinli saymak zorunda. İzinden, ücretinden kesemez. İşveren, işçinin sadece o döneme ait ücretini ödemeyecek. İkinci olarak, işinden ayrılmak isteyen ve 21 gün sonra farklı bir yola gitmek isteyenler varsa, tazminatlarını alabilecekler. Askerlik sebebiyle, en son çalıştığı iş yerindeki süre kadar tazminatlarını talep edebilecekler” dedi.

BEDELLİLER İÇİN 3 AY BAŞLADI

25 yaş, 15 bin lira ve 21 günlük bedelli askerlik düzenlemesi yasası, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Yükümlüler için 3 aylık süre de başladı. 1 Ocak 1994’ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak. 1 milyon 340 bin kişinin yararlanma imkanı olan yasa ile, 400 bin civarında başvuru ve 6 milyar lira gelir bekleniyor.

Yurt dışında yaşayı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler de 2 bin euro ödeyip silah altına alınmadan uygulamadan yararlanacak. Daha önce bu miktar bin euro olarak uygulanıyor ancak 38 yaş sınırı bulunuyordu. Şimdi ise, 38 yaşından büyükler de dövizli askerlik yapabilecek. Yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla en az 3 yıl süreyle yaşayanlar, Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurarak işlemlerini yaptıracak. Daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmetinden çıkarılanlar ile sağlık raporu alarak askerliklerini yapmayan ya da erteletenler de, temel askerlik eğitimi olmadan uygulamadan yararlanabilecek.

ÖDEMELER HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını bekleyen bedelli askerlikle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Uygulamadan yararlanacaklar bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL'yi Ziraat Bankası ve Halkbank'a yatıracak.

DHA-AA