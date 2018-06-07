Bedelli askerlik ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Hükümetten son günlerde bedelli askerlikle ilgili yapılan açıklamalar sonrası "bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak", "bedelli askerlik 2018 yılında çıkacak mı", "bedelli askerlikte ücret ne kadar olacak" soruları yanıt arıyor. Yüz binlerce kişiyi ilgilendirecek bedelli askerlikle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bedelli askerlikte 28 yaş sınırı olabileceği ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğu gelen bilgiler arasında. Bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor. Bedelli askerlikle ilgili son açıklama Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Biz böyle bir dönemde hemen bedelliyi çıkarmaya çalışırsak bu yanlış olur" dedi.

Bedelli askerlikle ilgili gelen son kulis bilgilerine göre hükümet bedelli askerlikle ilgili çalışma başlattı.

Zaman zaman gündeme gelen ve son günlerde daha sık şekilde konuşulmaya başlanan bedelli askerlikle ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı.

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İKİ BAKANLIK ORTAK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Edinilen kulis bilgilerine göre Milli Savunma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı bedelli askerlikle ilgili ortak bir çalışma başlattı.

Bedelli askerlikte 28 yaş sınırı olabileceği ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğunu gelen bilgiler arasında. Bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor.

ERDOĞAN’DAN YENİ AÇIKLAMA

Gündemde olan bedelli askerlikle ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Seçim sonrasına işaret eden Erdoğan, “Sayın Başbakan bir açıklama yaptı. Bu öncelikle asker ile çalışmamız gereken bir konu. 24 Haziran'dan sonra hemen bizim ilk işimiz budur diye girmek olmaz. Biz bu işe hassas bir şekilde bakmamız lazım. Çok ciddi bir birikim var kabul ama bir tarafta da Afrin var, Cerablus var. Bir yandan da Kandil ve Sincar'ı konuşuyoruz. Bütün bunlar ortada. Biz böyle bir dönemde hemen bedelliyi çıkarmaya çalışırsak bu yanlış olur. Halk bize ciddi bir şekilde ‘ne yapıyorsunuz?' der. Onun için seçimi atlatalım, seçimden sonra değerlendiririz” ifadelerini kullandı..

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“BÜYÜK BEKLENTİ VAR”

Başbakan Binali Yıldırım gündemde olan bedelli askerlik konusuna açıklık getirdi. Yıldırım, “Bedelli askerlik seçimden sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. Yeni hükümetin öncelikli konusu. Terörü gündemden çıkarmak hakkımız” dedi. DHA