AKP MYKS’ında bedelli askerlik gündeme geldi! Erdoğan’ın tavrı ne?

Bedelli askerlik çıkacak mı? Milyonlarca kişi bu sorunun cevabını beklerken, AKP Genel Merkezinde Erdoğan başkanlığında toplanan dün MKYK'da bu konunun gündeme geldiği öğrenildi. İşte son çıkan bedelli askerlik ve bugün Erdoğan'ın bedelli askerliğe bakışı...

AKP MKYK’da gündeme gelen bedelli askerlik konusu yapılan oylama sonucunda reddedilerek görüşülmedi. Erken seçim tarihinin açıklanması bedelli askerlik bekleyenleri umutlandırdı. Bedelli bekleyenler sosyal medyadan isteklerini duyurdu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bedelli askerlik konusuna olumsuz yaklaştığı belirtildi. Daha önce hükümet kanadından yapılan açıklamalarda da bedelli askerliğe olumlu bakılmadığı dile getirilmişti.

EN SON NE ZAMAN BEDELLİ ASKERLİK ÇIKTI?

Bedelli askerlik ülkemizde en son 2014 yılında hayata geçirilmiştir. İlk olarak 35.000 TL ödeme miktarı ile gündeme gelen bedelli askerlik uygulaması, daha sonra yapılan çalışma ve görüşmeler ile 18.000 TL'ye düşürülmüştür. Yaş sınırında da yapılan değişiklikler ile daha fazla insanın faydalanması mümkün olmuştur. Daha önce de 2011’de bedelli askerlik çıkmış ve bedel 30 bin lira olarak belirlenmişti.