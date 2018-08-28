Son dakika: Bedelli askerlik yerleri açıklandı! Bedelli askerlik yerleri e-Devlet’te…

Bedelli askerlik başvuruları sürerken yaklaşık 12 bin kişi ilk celp döneminde, yani 15 Eylül'de kışlada olacak. Bedelli askerlikten ilk faydalanacaklar belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlikle ilgili ilk üç döneme ait celp planlamasını bir süre önce tamamladı. Buna göre başvurusunu tamamlayan 61 bin 843 kişi, üç aylık sürenin bitmesi beklenmeden 21 gün askere alınacak. Belli olan bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden kontrol edilebilecek...

Geçtiğimiz haftalarda bedelli askerlik yapacakları çok yakından ilgilendiren bir gelişme meydana gelmiş ve ilk 61 bin 843 kişinin üç celp halinde askere alınacağı açıklanmıştı. Üç celp döneminin ilkinin askerlik yerleri bugün açıklandı. Peki bedelli askerlik yerleri nasıl kontrol edilecek?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL KONTROL EDİLECEK?

Silah altına alınacak bu askerlerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları bugün itibarıyla e-Devlet üzerinden ilan edildi. Alınan karar doğrultusunda ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek. Bedelli askerlik yerlerini aşağıdaki link üzerinden kontrol edebilirsiniz.

e-DEVLET GİRİŞ

İKİNCİ DÖNEM 6 EKİM’DE AÇIKLANACAK

İkinci dönem temel askerlik eğitimi 6 Ekim, Üçüncü dönem temel askerlik eğitimi ise 27 Ekim’de başlayacak. Bu dönemde birliklerine teslim olacak yükümlüler ise 6 Eylül ve 27 Eylül günlerinde belli olacak.

Bedelli Askerlik başvurusunu henüz tamamlamayanlar için celp planlaması ayrıca yapılacak. Bu planlama 3 Kasım’dan sonra duyurulacak.

GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPMAYANLAR KAPSAM DIŞINA ÇIKARILACAK

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet’te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile “www.asal.msb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu’nun 25 ve 45’inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.