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Bedelli askerlikte sıcak gelişme

Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuldu

android-time 11:51 30 Temmuz 2018
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Bedelli askerlikte sıcak gelişme
Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuldu

İşte bedelli askerlik maddeleri…

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen torba yasa teklifinin bedelli askerlikle ilgili maddeleri kabul edilmişti.

Yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin Euro’luk tutar, 2 bin Euro’ya çıkarıldı ve 38 yaş sınırı kaldırıldı. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az 3 yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak.

Bedelli askerlik yaşıyla ilgili teklifte yer alan 31 Aralık 1993 tarihi yeniden düzenlendi. AK Parti’nin verdiği önergenin kabulüyle bu tarih, kamuoyundan gelen talepler de dikkate alınarak 1 Ocak 1994 olarak değiştirildi.

Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda, 15 bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.

Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.

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Son güncelleme: android-time 12:0630.07.2018
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