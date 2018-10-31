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“Bedelliye başvuru süresi uzatılsın!” Askerlik şubelerinin önünde uzun kuyruklar bitmiyor…

Askerlik şubelerindeki yoğunluk bu talebi gündeme getirdi. 368 askerlik şubesinde 4 bin memur bedelli askerlik başvurularını alıyor. Ancak memurlar 24 saat çalışsa bile 3 Kasım’a kadar başvuruların bitmesi mümkün değil.

Ali Ekber ERTÜRK
android-time 06:19 31 Ekim 2018
Haberler Gündem
“Bedelliye başvuru süresi uzatılsın!” Askerlik şubelerinin önünde uzun kuyruklar bitmiyor…
Askerlik şubelerindeki yoğunluk bu talebi gündeme getirdi. 368 askerlik şubesinde 4 bin memur bedelli askerlik başvurularını alıyor. Ancak memurlar 24 saat çalışsa bile 3 Kasım’a kadar başvuruların bitmesi mümkün değil.

Askerlik şubelerinin önündeki uzun kuyruklar “bedelliye başvuru süresi uzatılsın” talebini de beraberinde getirdi. Sivil Memurlar Sendikası (SİME- SEN) Genel Başkanı Serdar Dursun 3 Kasım'da başvuruların sonra ereceğini  hatırlattı. Dursun, “Bedelli askerlikte bugüne kadar 700 bine yakın başvuru yapıldı. Yasadan 1 milyon 340 bin kişinin yararlanma imkanı bulunuyor. 3 Kasım'a kadar bu mümkün değil” dedi.

İLK TERTİPLER TEZKERELERİNİ ALDI Bedelliden yararlanan  3 bin 700 bedelli asker, 21 günlük eğitimlerini tamamlayarak tezkerelerini aldı. Askerler 15 Eylül'de kışlalarına teslim olmuşlardı.

İLK TERTİPLER TEZKERELERİNİ ALDI
Bedelliden yararlanan 3 bin 700 bedelli asker, 21 günlük eğitimlerini tamamlayarak tezkerelerini aldı. Askerler 15 Eylül'de kışlalarına teslim olmuşlardı.

Genel Başkan Dursun, bedelli askerlik başvurularının 368 askerlik şubesinden 4 bin personel ile alındığını hatırlatarak  “Bedelli askerlik süresinin makul bir zaman daha uzatılması gerekiyor. Bu uzatma, yükümlülerin faydasına olacak bir ihtiyaçtır. Süre uzatılırsa yığılma da ortadan kalkacaktır”dedi. SİME- SEN Genel Başkanı Dursun şubelerde memurların 24 saat çalışmasıyla dahi sürenin istatiksel olarak yetmeyeceğini söyledi.

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Son güncelleme: android-time 09:2231.10.2018
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