Beden dersinde kaşınmaya başlayan 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Düzce’nin Cumayeri İlçesi İlhami Reyhan Turan Ortaokulu’nda öğrenim gören ve beden eğitimi dersinde aniden başlayan kaşınma sonrasında vücudunda kabarcıklar oluşan 13 öğrenci, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Cumayeri İlçesi İlhami Reyhan Turan Ortaokulu'nda meydana gelen olayda beden dersi için okulun bahçesine çıkan öğrencilerden 13'ü beden eğitimi öğretmenlerini beklerken aniden kaşınmaya başladılar. Kaşıntı ile birlikte öğrencilerin vücutlarında kabarcıklar oluşmaya başladı. Durumu gören diğer öğrenciler olayı okul yönetimine haber verdi. Okul yönetimi ise 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirdi. 112 Acil Sağlık ekipleri okula giderek öğrencilerde ki durumu inceledikten sonra yaptıkları ilk müdahalenin ardından 6 öğrenciyi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne 7 öğrenciyi ise Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdılar.

Öğrencilerde çıkan kabarcık ve kaşıntı ile ilgili olarak yapılan ilk muayenelerinde herhangi bir bulaşıcı hastalık durumu olmadığı belirlendi. Kaşıntının ise yedikleri bir maddenin dokunması yada beden dersi sırasında öğrencilerin oturdukları çim alanda böceklerin ısırmış olabileceği tahmin ediliyor. Kaşıntının kesin sebebinin belirlenmesi için öğrencilerden alınan kan tahlillerinden sonra belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

İHA