Çok uzun yıllardır basın camiasında grafiker olarak çalışan Bedri Akıncı vefat etti. Herkesin ağabeyi Akıncı'nın vefatı tüm çalışma arkadaşlarını yasa boğdu..

Basın dünyası sevdiği ağabeyini kaybetti. Uzun yıllardır basın camiasında grafiker olarak çalışan, son olarak 2005 yılı itibariyle Star Gazetesi’nde görev yapan Bedri Akıncı dün sabah vefat etti. Sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinde kahvaltısını yaptıktan sonra fenalaşan Bedri Akıncı, ailesinin ambulans çağırması ile hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.

54 yaşında hayata gözlerini yuman Akıncı, bugün öğle namazını müteakip Sahrayıcedit Arapgirli Hüseyin Avni Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Bedri Akıncı 1997-2005 yılları arasında Akşam Gazetesi'nde, 2005-2018 yılları arasında ise Star Gazetesi'nde grafiker olarak görev yaptı.