Bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçi alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere alınacak 7 bin bekçi için başlayan ön başvuru işlemleri sürüyor. Bekçi alımı için başvuru yapacak olan vatandaşlar bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla alınacak 7 bin bekçi hakkında detaylar...

Bekçi alımı başvurularıyla, bekçi olmak isteyen birçok vatandaşın heyecanı zirveye çıktı. 2018 yılı bekçi alım ilanı geçtiğimiz gün yayımlandı. İlanın yayımlanmasının ardından binlerce kişi başvuru yaptı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çarşı ve mahalle bekçisi alımında yetkili kılınan Polis Akademisi Başkanlığınca 73 il için 7 bin bekçinin istihdamı yapılacak. Adaylar, 08-22 Haziran 2018 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

KİMLER BEKÇİ ALIMLARINA BAŞVURABİLECEK?

Görevlendirilecek çarşı ve mahalle bekçi adaylarının erkek ve Türk vatandaşı olmaları, en az lise ve dengi okul, ön lisans, lisans veya lisans üstü mezunu eğitim görme koşulu aranmıştı. Ayrıca adayların askerlik görevini bitirmeleri, 30 yaşından gün almamaları görev yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından raporla belgelemeleri gerekiyor.

Adaylarda “erkek ve Türk vatandaşı olmak, en az lise ve dengi okul, ön lisans, lisans veya lisansüstü mezunu olmak, 30 yaşından büyük olmamak” şartları aranacak.

Şartları taşıyan adaylar, öncelikle mülakata alınacak. Mülakatta geçerli not alan adaylar, yazılı sınava girmeye hak kazanacak. Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecek.

Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 alanlar yazılı sınava girebilecek.

Yazılı sınav 2 hafta sonra yapılmaktadır. Her bir sorunun 2 puan üzerinden değerlendirildiği sınavda, yanlış cevaplar doğru olanları etkilemeyecek.

Kentin merkez ilçe sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları, valilikçe il merkezinde yapılacak. Diğer ilçelerde ise sınavlar, kaymakamlıklarca ilçe merkezinde gerçekleştirilecek.

Valilik ya da kaymakamlıkların internet sitesinden yapılacak tüm duyurular, adaylar için tebligat niteliğinde olacak.

Alım sürecinin herhangi aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecek.