Bekçi alımı ne zaman başlayacak? Bekçi alımları 2018 için geri sayım başladı…

Geçtiğimiz günlerde açıklanan bekçi alımına dair birçok detay vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Polis alımı, jandarma alımı, bekçi alımı ve güvenlik korucusu alımı (eski ismi ile köy korucusu alımı) hakkında açıklamalar bir bir geliyor. Peki bekçi alımları hangi tarihlerde yapılacak?

Bekçi alımlarıyla ilgili haberler gündeme geldikçe vatandaşlar bekçi alımı şartları ve tarihine dair detayları araştırıyor. Yüz binlerce vatandaş, söz konusu alımlar için başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. İşte bekçi alımı detayları…

BEKÇİ ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 yılında yapılacak 7 bin bekçi alımının başvuru tarihi belli oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu ilan için başvuruların 8 Haziran Cuma günü başlayacağını açıkladı. Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İl Valiliklerinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 7.000 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

KİMLER BEKÇİ ALIMLARINA BAŞVURABİLECEK?

Görevlendirilecek çarşı ve mahalle bekçi adaylarının erkek ve Türk vatandaşı olmaları, en az lise ve dengi okul, ön lisans, lisans veya lisans üstü mezunu eğitim görme koşulu aranmıştı. Ayrıca adayların askerlik görevini bitirmeleri, 30 yaşından gün almamaları görev yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından raporla belgelemeleri gerekiyor.

Adaylarda “erkek ve Türk vatandaşı olmak, en az lise ve dengi okul, ön lisans, lisans veya lisansüstü mezunu olmak, 30 yaşından büyük olmamak” şartları aranacak.

Şartları taşıyan adaylar, öncelikle mülakata alınacak. Mülakatta geçerli not alan adaylar, yazılı sınava girmeye hak kazanacak. Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecek.

Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 alanlar yazılı sınava girebilecek.

Yazılı sınav 2 hafta sonra yapılmaktadır. Her bir sorunun 2 puan üzerinden değerlendirildiği sınavda, yanlış cevaplar doğru olanları etkilemeyecek.

Kentin merkez ilçe sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları, valilikçe il merkezinde yapılacak. Diğer ilçelerde ise sınavlar, kaymakamlıklarca ilçe merkezinde gerçekleştirilecek.

Valilik ya da kaymakamlıkların internet sitesinden yapılacak tüm duyurular, adaylar için tebligat niteliğinde olacak.

Alım sürecinin herhangi aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecek.