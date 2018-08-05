Bekçi alımı sınav giriş yerleri açıklandı mı? Bekçi adayları bekleyişte…

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 7 bin kişilik bekçi alımı için duyuru yayımlandı. Bekçi olmak isteyen adaylar yazılı ve sözlü sınavlardan başarılı olduklarında görevlerine atanacaklar ve merakla sınav giriş belgelerini bekliyorlar. Peki 2018 yılı itibariyle bekçi alımı sınavı giriş yerleri ne zaman belli olacak?

Bekçi adayları merakla bekleniyor. 2018 bekçi alımı için gerçekleştirilen değerlendirme süreci, yazılı ve fiziki mülakatla devam edecek. Yazılı sınav giriş yerlerinin bu hafta itibariyle açıklanması bekleniyordu fakat açıklanmadı.

BEKÇİ ALIMI İÇİN ADAYLAR SINAVLARI BEKLİYOR

İçişleri Bakanlığına polis memuru, polis amiri ve bekçi alımlarında sayı belli oldu. Buna göre polis memuru alımı 22 bin 500 olacak. Polis amiri ise 3 Bin olarak açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleşen çarşı ve mahalle bekçisi alımlarında ise 7 bin kişi istihdam edilecek.

Sınav giriş yerlerinin en kısa süre içerisinde Polis Akademisi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

2018 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

2018 yılı itibari ile bekçi maaşlarına zam yapıldı. 2018 yılında ortalama olarak aylık bekçi maaşları 3 bin lira civarındadır. Tabi bu tutar bekçinin görev yaptığı bölgenin nüfus olarak büyüklüğü ve ilin terör durumuna göre değişiklik göstermekte.