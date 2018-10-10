Bekçilik sınavı için geri sayım… Bekçilik sınavı hangi illerde ne zaman yapılacak?

Bekçilik sınavı için beklenen tarih adım adım gelirken birçok kişi bekçilik sınavının net tarihini öğrenmek için araştırmalarını sürüyor. Ekim ayında içinde yapılması beklenen sınavın kesin tarihini merak eden vatandaşlar, konuya ilişkin detayları öğrenmek adına internette araştırma yapıyor. İşte bekçilik sınavı hakkında detaylar...

Bekçilik sınavı birçok vatandaşın gündeminde. İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımına başvurular aylar öncesinde tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. u. Kurumdan yapılan açıklamaya göre 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 20 Ekim 2018’de yapılacak.

GÖREVE BAŞLAMAK İÇİN SINAVI GEÇMEK ŞART

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018’de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.

HANGİ ŞEHİRLERDE BEKÇİLİK SINAVI YAPILACAK

Buna göre, “Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak. Adaylar, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum ve Batman’da yapılacak sınava ilişkin giriş belgelerini, 11 Ekim’den itibaren “www.meb.gov.tr” internet sitesinden alabilecek.

Bekçi adayları, sınavda çoktan seçmeli 100 soruyu 120 dakika içerisinde yanıtlamaya çalışacak. Sadece doğru cevapların dikkate alınacağı sınavda 100 tam puan üzerinden 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi’nin “www.pa.edu.tr” internet sitesinden ulaşılabilecek.