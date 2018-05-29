Beki İkala’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet

"Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli’yi öldüren Sinem Koç, “Tasarlayarak kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Sinem Koç, avukatıyla birlikte hazır bulundu. Öldürülen Beki İkala Erikli’nin eşi Erdal Erikli ile kardeşi David Çukran da müşteki olarak katıldı.

SAÇLARINI UZATMIŞ VE KİLO ALMIŞ

Yakalandığında saçları çok kısa ve zayıf bir görünümü olan Sinem Koç’un saçlarını uzattığı ve kilo aldığı görüldü.

AVUKATI AKIL HASTASI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İlk olarak söz alan sanık Sinem Koç’un avukatı, müvekkili hakkında hazırlanan raporların çelişkili olduğunu savunarak akıl hastanesinden yeniden rapor alınmasını talep etti. Bu talebin reddedilmesi halinde mahkemenin, TCK 32. maddesinde yer alan ve akıl hastalarına uygulanan güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını talep etti.

“O KADIN BENİ HASTA ETTİĞİ İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPTI”

Daha sonra sanık Sinem Koç, mahkemeye bir sayfalık yazılı savunma sundu. Mahkeme başkanı tarafından okunan savunmada şu ifadeler yer aldı; “Enerji alanım açık olduğundan dolayı uyuyamıyorum. Hepsi o kadın yüzünden. ‘Evrende bazı varlıklar var’ diyordu. Her okuduğum şeyden mesajlar çıkartıyordum. Psikolojim bozulmuştu. Kafam karışmıştı. Ölümün olmadığını düşünüyordum. O kadın, kitaplarında da ‘ölüm yok’ diyordu. Beni çok etkiledi. Kafamda örümcekler görüp korkuyordum. O kadın beni hasta ettiği için böyle bir şeyi yaptım. Kendi kendimi yaşatmaya çalışıyorum. Enerji alanım açık olduğu için pek vaktim kalmadığını düşünüyorum. Hala o kitapları okuyanlar var. Kitabın psikolojimi bozup bozmadığının incelenmesini talep ediyorum. Tahliyemi talep ediyorum”

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Yapılan son savunmanın ardından mahkeme heyeti duruşmayı sonlandırdığını bildirdi. Heyet verdiği kararda, Sinem Koç’u, “Tasarlayarak kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada, nedeni bulunmadığı için herhangi bir indirim yapılmadı. Mahkeme, “Ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan da 1 yıl hapis cezası ve 600 TL adli para cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Yazar ve yaşam koçu Beki İkala Erikli, 16 Aralık 2016 tarihinde Beyoğlu’ndaki ofisinin bulunduğu apartmanın girişinde silahla vurularak öldürülmüştü. Zanlı ise olay yerinden kaçmıştı. Yapılan araştırmalar sonucu cinayeti, yazarın seminerlerine de katılan ve okurlarından olan 31 yaşındaki Sinem Koç’un işlediği ortaya çıkmıştı. Cinayetten bir gün sonra yakalan Sinem Koç, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.