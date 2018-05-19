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Bekir Bozdağ’dan ‘Erdoğan’a suikast’ iddiası ile ilgili açıklama

Balkan ülkelerine gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi olacağı ihbarı yapıldı. Medyada yer alan haberlerin ardından, AKP Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Bozdağ paylaşımında, "Böylesine büyük bir liderden ve dava adamından rahatsız olan ve cumhurbaşkanımızı yok etmek isteyen çevrelerin olduğunu da biliyoruz" dedi.

android-time 19:54 19 Mayıs 2018
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Bekir Bozdağ’dan ‘Erdoğan’a suikast’ iddiası ile ilgili açıklama
Balkan ülkelerine gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi olacağı ihbarı yapıldı. Medyada yer alan haberlerin ardından, AKP Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Bozdağ paylaşımında, "Böylesine büyük bir liderden ve dava adamından rahatsız olan ve cumhurbaşkanımızı yok etmek isteyen çevrelerin olduğunu da biliyoruz" dedi.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaşayan Türklerden istihbarat birimlerine, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balkan ülkelerine  yapacağı bir ziyaret sırasında suikast girişiminde bulunulabileceği yönünde  duyumlar olduğu” ihbarı geldi.

Batılı haber alma servislerinden de Türk istihbarat birimlerine  “Önümüzdeki dönemde Balkanlar’a gerçekleştireceği bir ziyaret sırasında bir grup  Türk uyruklu kişinin Erdoğan'a yönelik suikast  hazırlığı içinde olduğu” yönünde  bilgi verildi. Farklı kaynaklardan gelen benzer bilgiler üzerine harekete geçen  güvenlik birimlerince konuyla ilgili araştırma başlatıldı.

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BEKİR BOZDAĞ’DAN AÇIKLAMA

AKP’nin Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Twitter’dan önemli bir açıklama yaptı.

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“SUİKAST İHBARLARI HER DAİM OLAN İHBARLARDIR”

Bir ara adalet bakanlığı da yapan Bozdağ, “Böylesine büyük bir liderden ve dava adamından rahatsız olan ve cumhurbaşkanımızı yok etmek isteyen çevrelerin olduğunu da biliyoruz. Süikast ihbarları,her daim olan ihbarlardır. Recep Tayyip Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak,yolundan ve davasından dönecek biri değildir” ifadelerini kullandı. AA

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Son güncelleme: android-time 00:4420.05.2018
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