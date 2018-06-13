Beklenen bayram geliyor! Ramazan Bayramı ne zaman ve Ramazan Bayramı kaç gün tatil? İşte detaylar…

İdrak ettiğimiz ramazan ayında sona yaklaşıldı ve vatandaşlar Ramazan Bayramı ne zaman sorusuna cevap aramaya başladı. Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak ve vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil yapacak? İşte İslam aleminin iple çektiği, ziyaret ve ibadetle geçireceği Ramazan Bayramı hakkında merak edilenler...

Geçtiğimiz haftalarda başlayan ramazanda son günlere geldik. Vatandaşlar 2018 Ramazan Bayramı ne zaman sorusunun cevabını merak ediyor. Özellikle resmi kurumlarda çalışanlar arife günü resmi tatil mi sorunun yanıtını araştırıyor. Ramazan Bayramı bu sene 15 Haziran Cuma günü 1. gün olarak başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatili arefe oratasından başlayacak. 14 Haziran Perşembe günü saat 13.00'dan sonra tatil başlayacak. 15 Haziran Cuma – 1. Gün, 16 Haziran Cumartesi – 2. Gün, 17 Haziran Pazar – 3. Gün olarak devam edecek.

İDARİ İZİN YOK

Bozdağ, ” Ramazan Bayramı'na çok az bir zaman kaldığına işaret eden Bozdağ, “Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumu söz konusu değil. Çünkü Ramazan Bayramı cuma gününe, hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle Bakanlar Kurulu idari bir tatil kararı alma gereği duymamıştır.” dedi.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, Ramazan Bayramı veya Kurban Bayramı’nın ilk günü güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır.

Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur . Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek’âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılarak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi” ni okur. Sonra, dua edilir.

Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “iki salla bir bağla üç salla bir yat” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.