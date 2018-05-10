KPSS başvuruları nasıl yapılır? Beklenen gün geldi! KPSS Lisans sınavı ne zaman?

KPSS yaklaşıyor! Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen yüz binlerce kişinin merakla beklediği KPSS ne zaman? 2018 yılında ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından gerçekleştirilecek KPSS sınavına dair adayların dört gözle beklediği detaylar kesinlik kazandı ve başvuruları başladı. İşte KPSS başvuru detayları...

KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS başvurusu ne zaman bitecek? Memur adayları KPSS hazırlıklarını sürdüren adayların beklediği gün geldi. KPSS lisans sınavı başvuruları bugün başladı ve 21 Mayıs’a kadar devam edecek. Memur olmanın ilk adımı olan Kamu Personeli Seçme Sınavı ÖSYM tarafından düzenleniyor. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 KPSS lisans düzeyinde 22 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerinde sabah ve öğleden sonra uygulanacak. İşte KPSS başvuruları hakkında merak edilenler…

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 KPSS lisans düzeyinde 22 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerinde sabah ve öğleden sonra uygulanacak.



ÖABT, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 5 Ağustos’ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 9 Aralık’ta yapılacak. Adayların tümü, 22 Temmuz 2018’de yapılacak sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecekler.

KPSS BAŞVURU EKRANI

2018 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, bugünden itibaren 21 Mayıs’a kadar alınacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. AA

KAFEDE KPSS UYGULAMASI

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kafeterya işletmecisi Saim Ölmez (32), sorduğu soruya doğru cevap veren üniversite öğrencilerine, ilk çayı ve kahveyi ücretsiz veriyor. Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü’nü bitiren Aydınlı Saim Ölmez, daha sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü’ne kaydoldu. Okurken, kafeteryalarda çalışarak, harçlığını çıkaran Ölmez, 10 yıl önce mezun oldu. Saim Ölmez, Efeler’deki Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yakınında, 2 hafta önce ‘Semt Kahvesi’ adlı kafeterya açıp, işletmeciliğe başladı. Ölmez, iş yerinde, ‘günün sorusu’ uygulamasını başlattı. Uygulama kapsamında, belli sayıda sorunun bulunduğu kutudan rastgele çektiğini kafeteryasına oturmaya gelen üniversite öğrencilerine soran Ölmez, doğru cevap verenlere, içeceği ilk çayı veya kahveyi ücretsiz veriyor. Kutuda ‘Eyfel Kulesi kaç basamaklıdır?’, ‘Eski Başbakan Adnan Menderes’in doğum tarihi nedir?’ gibi sorular yer alıyor. Amacının öğrencilerin hayatlarına dokunmak olduğunu belirten Saim Ölmez, “Hem KPSS’de çıkabilecek soruları eğlenceli şekilde kendilerine sorarak, öğrenmelerini sağlıyorum hem de maddi yönden küçük de olsa kendilerine bir katkı sunmuş oluyorum” dedi.

Öğrencilerin uygulamaya ilgisinin yoğun olduğunu kaydeden Ölmez, “Adeta yarışa dönüştü. Bir şeyi oyuna ve eğlenceye çevirdiğimizde daha kolay öğreniriz. Talepten biz de çok memnunuz. Çay, kahve ikramının dışında küçük çaplı hediyelerle bu uygulamayı devam ettirmek istiyoruz. Öğrencilere bilgi birikim bakımından katkı koymayı amaçladık” diye konuştu.

‘DOĞRU CEVABI VERDİĞİM İÇİN MUTLUYUM’

Uygulamadan çok memnun kaldığını dile getiren Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Samet Karadeniz (23), “İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi?” sorusuna “12 Mart 1921” yanıtını vererek, ücretsiz kahve içti. Karadeniz, “Daha önce gittiğim kafeteryalarda böyle bir uygulama görmedim. Bu konu bizim için de mekan sahibi için de çok güzel. Bazen bilemediğimiz bir sorunun cevabını burada öğrendiğimiz oluyor. Çok güzel uygulama. Umarım diğer kafeterya sahipleri de bunu görürler ve geliştirerek uygularlar. Benim sorum çok zor değildi. Her Türk gencinin bilmesi gereken bir soru olduğu için insan ister istemez heyecanlanıyor. Heyecanımdan dolayı birkaç saniye düşündüm ama sonunda doğru cevabı verdiğim için mutluyum” dedi. DHA

