Belediye başkanı evine özel otopark yaptırdı iddiası

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki tarihi Yedikule Bostanları’na tepkilere rağmen yapılan otoparkın hemen arkasındaki Yedikule Konakları’nda Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver’in evinin bulunması kamuoyunda rahatsızlık yarattı. CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Suver’in kendine özel açık otopark yaptırmasına sert tepki göstererek “Osmanlı’nın sahip çıktığı bostanı Osmanlı torunları otopark yaptı. Yeşil gördüğü yerde beton refleksi veriyorlar” dedi.

Yıllardır yapılaşma tehdidi altındaki tarihi Yedikule Bostanları tüm itirazlara rağmen adım adım yapılaşmaya açıldı. Yapılaşma sürecinin son halkası otopark inşaatının Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ile bağlantısı ise tartışmayı başka bir boyuta taşıdı. Bostanların nasıl yapılaşmaya açıldığını anlatan CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Yedikule Konakları'nın da içinde bulunduğu yapı adasının 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile “2. Grup Yenileme Alanı”ilan edildiğini belirtti. 2010 yılında “Sur Koruma Bandı”nda ve sit koruması içinde yer alan bostanların üzerinde “Yedikule Konakları” inşaatının başladığını hatırlatan Ataman, İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun bu alanla ilgili 2013 yılında kesinleşen ön projeye onay verdiğini kaydetti. 2014 yılında da projenin planlara işlendiğini dile getiren Ataman “O dönemde İBB Meclisi'nde yeni planın tarihi bostanların sınır komşusu olan Yedikule Konakları'na büyük bir avantaj sağlayacağı eleştirileri yükselmişti. Şimdi o eleştirilerin ne kadar haklı olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu” dedi.

MECLİS ÜYESİYDİ BAŞKAN OLDU

Ataman şu anki Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in 2004 yılında ilçe meclis üyesi olarak görev yapmaya başladığına dikkat çekerek “Suver, 3 dönemdir belediye meclis üyeliği, Belediye Başkan Yardımcılığı ile Belediye Meclis Başkanlığı görevlerini yürüttü. Son olarak nisan 2018'de de belediye başkanı oldu. Yani ev sahibi olduğu Yedikule Konakları'nın planlama ve inşaat süreciyle ilgili alınan kararlarda imzası var” diye konuştu.

AKP'LİLER DE RAHATSIZ

Bu durumun siyasi etiğe ve kamu vicdanına sığmadığını vurgulayan Ataman “Bostanları imara açan süreçte rol alması yetmedi başkan olunca imara açılmamış halkın park olarak kullandığı son bostanlık alanlardan birine de kendine özel otopark yaptırdı” diye tepki gösterdi. Suver'in kendi sitesine özel yaptırdığı otoparkın AKP içinde de rahatsızlık yarattığını aktaran Ataman, “İstanbul'u bu anlayışla yönetmeye devam ederlerse sonlarının geleceğini AKP'liler de gördü. İstanbul'un tüm tarihi, kültürel, doğal güzellikleri ranta açan zihniyete artık kimsenin tahammülü kalmadı. Osmanlı'nın sahip çıktığı bostanı Osmanlı torunları otopark yapıyor. Yeşil gördükleri her yerde beton refleksi veriyorlar” dedi.