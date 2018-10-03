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Belediye Başkanı, takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi

Ankara'nın Haymana ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Özdemir Turgut, TRT KÜRDİ'de yayınlanan 'Çepik' programı sonrasında programın sanatçıları ile birlikte takım elbisesi ile birlikte kaplıca havuzuna girdi.

android-time 14:27 3 Ekim 2018
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Belediye Başkanı, takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi
Ankara'nın Haymana ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Özdemir Turgut, TRT KÜRDİ'de yayınlanan 'Çepik' programı sonrasında programın sanatçıları ile birlikte takım elbisesi ile birlikte kaplıca havuzuna girdi.

TRT KÜRDİ’de yayınlanan ‘Çepik’ isimli program dün Haymana da canlı yayın olarak gerçekleşti. Programdan sonra programın sunucusu Aydın Aydın, sanatçılardan Hüseyin Kağıt ve Haymana Belediye Başkanı Özemir Turgut ve misafirlerden bazıları Ürofiz Termal Otel’e geçti.

DHA

DHA

Otelin havuz bölümüne geçen sunucu Aydın Aydın, “Dünyanın en şifalı suyunun cazibesine dayanamıyoruz” diyerek elbiseleri ile havuza girdi. Aydın’ı Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve sanatçı Hüseyin Kağıt takip etti.

DHA

DHA

Ardından havuz kenarında bulunan saz sanatçılarından bazıları da suya elbiseleri ile atladı. Havuzun içinde yüzen ve eğlenen ekip şarkı söyleyip çiğköfte yemeyi de ihmal etmedi.

DHA

DHA

DHA

DHA

(DHA)

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Son güncelleme: android-time 14:5403.10.2018
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