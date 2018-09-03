Belediye başkanından Trump’a şiir; Ne Türk tanır Ne Alman’ı Dinimizin Tam düşmanı!

Körfez Belediyesi’nin AKP’li Başkanı İsmail Baran, ABD Başkanı Donald Trump’a şiir yazdı. Trump’a “Baş belası” diyen AKP’li başkanın şiiri kısa sürede paylaşırım rekoru kırdı.

Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalar ve sert çıkışlarla dolar krizini ateşleyen ABD Başkanı Doanld Trump özellikle iktidar partisi AKP'ye yakın isimlerin hedefi olmuştu. Trump'la ilgili peşi sıra açıklamalar yapıldı, eleştiriler yöneltildi. Körfez Belediyesi'nin AKP'li Başkanı İsmail Baran ise bugüne kadar yapılmayanı yaptı.

Baran, Donald Trump'a hitaben bir şiir yazarak sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayınladı. Baran şiiriyle ilgili paylaşımına ABD Başkanı'nı da etiketledi.

İşte AKP'li başkanın o şiiri;