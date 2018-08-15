Belediye danışmanı imar affı için kaçak inşaat yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Başdanışmanı Hakan Bakkalbaşıoğlu’nun Alanya sahilinde sit alanında bulunan deniz kaplumbağalarının yumurtlama sahasındaki 4 dönümlük arazisini imar affına sokmak için başlattığı inşaat ilçede kriz yarattı. Aftan yararlanmak için arazisine bir gecede beton dökerek konteynır konduran Bakkalbaşıoğlu’nun kaçak inşaat çalışması Alanya Belediyesi tarafından durduruldu. Bakkalbaşıoğlu, arazisinde imar affına giren bir evi olduğunu, konteynırı da o eve bakım yaptırırken çalışacak inşaat işçileri için koyduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 2018 yılından önce yapılan binaları kapsayan imar barışı düzenlemesi beraberinde bir çok tartışmayı da getirdi. Özellikle turizm bölgelerinde imar affını fırsata çevirmek isteyenler kaçak inşaat furyası başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Keşefli Mahallesi'nde sahil şeridinde bulunan yaklaşık 4 dönümlük arazi de benzer bir iddia ile gündemde. Bölge sakinleri deniz kaplumbağası yumurtlama alanında kalan sit koruması olan mahallede imar olmadığı için çivi bile çakamazken sahilde bir inşaat çalışması başladığını fark etti.

CİMER’E ŞİKAYET EDİLDİ

Sahildeki inşaat, Alanya Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edildi. Vatandaşlar tarafından CİMER'e yapılan başvuruda Alanya'nın Keşefli Mahallesi'nde sahil şeridinin yağmalandığına dikkat çekilerek hükümetin imar affı çıkarmasıyla birlikte fırsatçıların da harekete geçtiği, bunlardan birisinin de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı başdanışmanı Hakan Bakkalbaşıoğlu olduğu iddia edildi.

Keşifli Mahallesi sahilinde yer alan arazisinin ortasına beton döktüren Bakkalbaşıoğlu'nın üzerine konteynır koyduğu öne sürüldü. Deniz kaplumbağaları sahası olduğu için yıllarca tapulu arazilerinde çivi dahi çakamayan yurttaşlar Cumhurbaşkanlığı'ndan yardım istedi. Bölge sakinleri, imar affından yararlanabilmek için parsel sınırı dışında kalan bir kulübenin de duvar örülerek parsel sınırı içinde gibi gösterilmeye çalışıldığını iddia etti.

KONTEYNERİ İŞÇİLER İÇİN KOYDUM

Şikayetlerle ilgili Sözcü’ye konuşan Hakan Bakkalbaşıoğlu, arazi üzerinde 2004'ten önce yapılmış bir evi bulunduğunu ve bu evin de imar affı kapsamına girdiğini söyledi. Evi için imar affından yararlanmak üzere başvuruda bulunacağını söyleyen Bakkalbaşıoğlu “İmar affından sonra evime bakım yaptırmak için konteyner koydum. İnşaat işçilerinin kalması için. Kaldırıyorum konteyneri şimdi, dedikodusu bitsin. Rahatsız oldum bu konudan. 3 kuruşluk işi büyüttüler. Hiçbir inşaat faaliyeti olmadı, çivi bile çakılmadı. Konteynırı koyduk diye problem oldu. Onu da kaldırıyorum bakım da yapmıyorum evime” dedi.

BELEDİYE DURDURDU, CEZA KESTİ

Arazi üzerindeki çalışmalar Alanya Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde ruhsatsız olarak yapıldığı için durduruldu. 9 Ağustos tarihli encümen toplantısında da kaçak konteynır için yıkım ve para cezası çıktı. Konuyla ilgili bilgi veren Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, “İmar barışına belli şeyleri sokabilmek için belediyemizin gözünden vatandaşın gözünden kaçan yerlere eski yapılmış gibi böyle şeyleri yapmaya çalışıyorlar. İmar Kanunu gereği gerekli işlemi yaptık çalışmayı durdurduk. Benim anladığım sanki eski bir konteynırı oraya getirip koyarak eskiden beri varmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Eski yıllardan kalma bir yapı var mı bilmiyorum. Teknik arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapar. Ama benim gördüğüm oraya konteynır koyarak hak kazanmaya çalışmışlar” açıklaması yaptı.