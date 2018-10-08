Belediye amatör balıkçılara dün ödül verdi bugün ceza kesti

Cumartesi günü Tarihi Yarımada Balık Festivali düzenleyen Fatih Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri bugün Galata Köprüsü'nde balık tutanları engelleyerek ceza kesmekle tehdit etti.

Fatih Belediyesi cumartesi ve pazar günü Tarihi Yarımada Balık Festivali düzenledi. Festival kapsamında Galata Köprüsü'nde balık tutma yarışı düzenlendi ve en büyük balığı tutana ödül verildi. Aynı belediye bugün balık tutanları cezalandırdı. Galata Köprüsü'ne gelen belediye zabıta ekipleri balıkçıların köprüden ayrılmasını istedi. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını ifade eden zabıta ekiplerine amatör balıkçılar tepki gösterdi. Amatör balıkçı Uysal Otlu da uygulamaya tepki gösterenler arasındaydı. Otlu, “Dün balık tutma şenliği kapsamında balık tutanları ödüllendirenler bugün ceza kesmek istiyor. Amaçları olta başına para almak. Kimseye belge sordukları da yok. Dün ödül verirken bugün ceza kesmelerine mi kızalım, yoksa buradaki vatandaşa uyguladıkları çirkin tavra mı bilemedik” dedi.

YASA NE DİYOR?

Kurallara uymayan balıkçılara ceza kesilebiliyor. Yasa balıkçılık belgesi olmayanlara ya da belirlenen kurallara uymayanlara uygulanıyor. Peki yasa ne diyor: “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.”