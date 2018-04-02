Belediyede haremlik selamlık toplantı

AKP’li Edirne İpsala Belediyesi, ‘’Vatandaşlarla buluşma’’ adı altında bir toplantı yaptı. Düğün salonunda düzenlenen toplantıda halk, haremlik-selamlık biçiminde oturtuldu.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, “Bu hadsizlik ve densizlik asla kabul edilemez” diye tepki gösterdi. İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, 30 Mart günü belediye düğün salonunda vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıya katılan kadın ve erkekler ayrı ayrı oturtuldu. Görüntüye tepki gösteren CHP'li Erdin Bircan SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

AYRIMCILIK

“Cumhuriyet'in kenti İpsala'da haremlik selamlık oturma düzeni hadsizlik ve densizliktir, asla kabul edilemez. Bu topraklardan Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cumhuriyeti ve kazanımlarını silmeye hiçbir densizin gücü yetmez. Biz Ulusal Kurtuluş savaşımızı kadınlarımızla birlikte omuz omuza verdik, bugün AKP ayrımcılık yaparak gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Burası İpsala, burada yobazlık tutmaz. Suudi Arabistan'ın bile çağdaşlaşma yoluna girdiği şu günlerde, yaşadığımız olay AKP'nin karanlığını bir kez daha ortaya çıkartıyor. İpsala'ya yobazlık sokmaya çalışanlar kendi yobazlıklarında boğulurlar''