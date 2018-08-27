Belediyeden satılık cenaze aracı filosu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir süre önce sıfır Mercedes marka araçlarla cenaze filosunu yenilemişti. Belediye 2005-2007 model Ford marka cenaze araçlarını satışa çıkardı. 14 araç için 185 bin lira isteniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü cenaze hizmetleri için bir süre önce Mercedes marka sıfır araçlar satın almıştı. Belediyenin bu satın alımı sonrasında Kocaeli’de cenaze aracı sayısı bir hayli arttı. Sıfır cenaze araçlarını kullanmaya başlayan belediye personeli eski araçların yüzüne bakmaz oldu. Belediye yöneticileri Mercedes ile lüks hale getirdikleri cenaze hizmetleri sonrasında eski araçları satma kararı aldı. Belediye cenaze hizmetlerinde kullandığı 14 aracı satışa çıkardı. Araçların 12’si cenaze nakil aracı, 1’i kamyonet, 1’i de Toyota marka Carina model eski bir makam aracı.

Cenaze araçlarının modelleri 2005 ile 2007 arasında değişiyor. Tamamı Ford marka olan araçlar Kocaeli’de üretim yapan Ford Otosan’dan indirimli olarak alınmış. Yenilenen araç filosunda belediyenin neden yerli üreticiyi tercih edip yeniden Ford almadığı, lüks Mercedes’e merak saldığı bilinmiyor. 5 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek ihale ile satılacak toplam 14 araç için 185 bin lira muhammen bedel belirlendi. Belediye araç satışından en az 185 bin lira kar elde etmek istiyor.