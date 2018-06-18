Beline sardığı bezden kokain çıktı

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan narkotik polislerin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin beline sardığı bez düzenekte ve valizinin taşıma aparatında 1 kilo 789 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nin Atatürk Havalimanı'ndan görev yapan ekipleri, Brezilya'dan gelen bir yolcunun hareketlerinden şüphelendi.

1,2 KİLOGRAM SIVI KOKAİN

Profil değerlendirme ve davranış analiz uzmanı olan polisler Arjantin uyruklu D.Q.'yu durdurarak arama odasına götürdü. Polisin yaptığı aramada D.Q.'nun pantolon kemerinin altına bir şey sardığı belirlendi.

Bel bölgesinden çıkarılan bez ve plastikten hazırlanan özel düzenekte 1 kilo 243 gram sıvı kokain ele geçirildi.

YARIM KİLOGRAM DA VALİZİNDEN!

Polis ekipleri şüphelinin valizinde yaptığı ön aramalarda bir şey bulunamadı. Ancak şüphelinin valize uyuşturucu zulalanmış olabileceği değerlendirildi. Valiz taşıma aparatı sökülünce polisin şüphesinin gerçek olduğu ortaya çıktı. Valizin taşıma aparatı sökülünce, 546 gram toz kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan D.Q. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.